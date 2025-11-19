〈「女の子が辞めちゃうからね」シャンパン1本で5万円バック…知られざるキャバ嬢の給料の仕組み〉から続く

大金を稼いでいるように見える、キャバクラ嬢。しかし、税金や福利厚生費、ヘアメイク代、送り代などが引かれると、少ない手取りに面食らうことも……。稼げなければ一般のアルバイト並みになり、「辞めようかな」とつぶやく新人も少なくないキャバクラ嬢の給与事情を、御厨謙氏の新刊『キャバクラ店員へとへと裏日記』（鉄人社）より抜粋して紹介する。（全3回の3回目／最初から読む）

写真はイメージ ©getty

キャバ嬢も「税金を払わなければ」いけない

キャバ嬢には月に二回の給料日があります。

月の上期、一日から十五日までで締めて月末払いと、月の下期、十六日から月末までで締めて翌月の十五日に支払うものです。

また稼働日数の約半額を日払いとして先にもらうことも出来ます（ただし、歩合は先払い不可）。

「お金のない女の子はけっこう日払いを利用したりするよ」

マネージャーによると、ホストにつぎ込んでいたりするような子は、日払いを利用することが多いようです。

さらに新人の女の子の場合だと、時給二千五百円や三千円程度だから、やはり日払いを使うこともあるようです。

さて、高額給料のキャバ嬢たちですが、引かれるものも多く、それを差し引いた額が実際に受け取れる金額です。

まず、引かれるものが税金です。

キャバクラ嬢も「確定申告」しなければいけない

キャバ嬢は店に雇用されているのではなく、あくまで個人事業主の扱いになるため、稼いだお金の中から所得税＋復興税として一〇・二一％を店側が引く形になります（確定申告は個人で行います）。

さらに、

（1）福利厚生費＝バックヤードに皆がいつでも飲めるお茶やお菓子などがあり、この費用として一日一千円。

（2）ヘアメイク代＝キャバ嬢は出勤すると近所の美容室でヘアメイクを行なうことになっており（自分でヘアメイクするのは禁止）、この費用として一回二千円。

（3）帰りの送り代＝店が終わった後は終電がないため、店の車で自宅まで送ってもらうことになっており、この料金が近場で二千円、少し離れた場所だと三千円、もっとも遠い場所だと五千円。

が引かれることになっています。つまり出勤した時点で、（1）〜（3）の合計五千円〜八千円が引かれているわけです。

仮に入店したばかりの女の子が最低時給の二千五百円で五時間働いたとすると、

・収入＝二千五百円×五時間＝一万二千五百円

・支出＝（1）（2）（3）（送り代は三千円とする）の合計＝六千円

となり、一日のお給料は差し引き六千五百円しか貰えないことになります。

ある日、新人キャバ嬢がぽつりともらしました。

キャバ嬢の悲しい現実

「大して稼げないし、もう辞めようかな…」

キャバクラ嬢は大金を稼いでいるイメージがありますが、接客を頑張り、お客にたくさんのお金を使わせることが出来なければ、結局、一般のアルバイト程度のお給料しかもらえず、店を辞めていく女の子は多いです。

これもまたキャバクラ嬢の悲しい現実です。

（御厨 謙／Webオリジナル（外部転載））