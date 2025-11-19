2024年1月1日に発生した能登半島地震。もうすぐ2年が経つというのに、壊れた建物の公費解体がようやく終わろうかという段階だ。しかも、解体された跡地が空き地だらけになるなど、復興への道筋はなかなか見通せない。

そうした中、「瓦バンクというプロジェクトを進めています」という連絡をもらった。製造されなくなって久しい「能登瓦」を解体される建物から救出。再利用しているほか、アートにも利用を始めたというのだ。能登特有の黒瓦と自然が織りなす美しい風景を見に来てもらおうと、ツアーも企画している。



「瓦バンク」を結成した5人。左から瀬尾裕樹子さん、森山晴恵さん、森山茂雄さん（代表）、吉澤潤さん、新道雄大さん（石川県珠洲市、宝立町第2団地集会所で） 撮影＝葉上太郎

「能登瓦」とはどんな物なのか。何が動き出しているのか。メディア向けツアーが催されたので、参加した。

「空手の瓦割りをしたら、逆に手の方が割れてしまいます」

瓦には素焼きの瓦、いぶし瓦、表に釉薬を塗った瓦があるが、石川県の瓦は特殊だった。表だけでなく裏にまで釉薬を塗っていた。塗るというより、ドボンと浸ける。そして1200度の高温で焼く。

すると、両面にガラス質のコーティングがなされたうえ、キンキンに固く焼き締められる。

能登半島で使われていた「能登瓦」にはさらに特徴があった。49（しく）判と呼ばれる大きなサイズで、屋根1坪（約3.3平方m）当たりに49枚の瓦が使われた。同じ県内でも南部の加賀地方や全国では53（ごさん）判といい、1坪当たり53枚だ。

でかくて、固い。そして両面にコーティングがなされた瓦。「空手の瓦割りをしたら、逆に手の方が割れてしまいます」。石川県小松市に住む鬼瓦職人、森山茂雄さん（52）が笑う。「瓦バンク」の代表だ。鬼瓦を作る職人は「鬼師」と呼ばれ、森山さんは石川・富山・福井の北陸3県で最後の鬼師である。

だが、なぜそのような瓦が使われてきたのか。これには能登の自然が深く関係している。

海際の集落では「瓦が溶ける」

日本海に突き出した能登半島の冬は厳しい。雪が降り、潮風が容赦なく吹きつける。

風が強く当たる海際の集落では「瓦が溶ける」と話す人がいる。

たとえ裏面であっても素焼きがむき出しになった瓦は、塩と反応してボロボロになってしまうのだ。水が浸み込むと、凍る時に割れるなどしてしまう。

こうした事態を避けるため、全面コーティングの固い能登瓦が使われてきた。

しかし、何十mものトンネル窯で時間を掛けて焼かなければならず、製造コストが高い。「作れば作っただけ売れた時代はよかったのですが、能登瓦を製造する工場は30年ほど前になくなりました。人々の考え方が変わり、100年も持たせるような家が少なくなったのが原因の一つです」と森山さんは語る。人口や和風建築の減少も影響しているのだろう。

石川県内では南部の小松市でもかつては瓦製造が盛んで、能登瓦工場がなくなった後、需要に応えるために能登瓦を作っていた時期がある。ただし20年ほど前までだった。以後は標準サイズしかなくなったが、それでも両面に釉薬を塗っていたので、寒さや潮風には強かった。だが、小松で最後に残った瓦工場も2023年3月に廃業し、石川県内から瓦工場が消えた。

瓦文化の発信をめざした矢先の震災

森山さんと雑貨店を営む吉澤潤さん（48）は同じ小松市に住む仲間だ。翌2024年3月に北陸新幹線が金沢から福井県に延伸され、小松にも停車することになっていたので「瓦文化を発信できるような土産物を作ろう」と話し合っていた。

というのも、石川県の瓦は両面に釉薬を塗る以外にも特徴があったからだ。地域によって瓦の色が黒と赤に分かれていたのである。能登瓦は釉薬にマンガンを使っていたので黒い。南部の加賀は鉄分が含まれていて赤い。「能登の黒瓦、加賀の赤瓦」と呼ばれてきた。そうした瓦文化を広めたいと考えたのだ。

ところが、能登半島地震が起きた。

金沢より南にある小松市は震度5強で済んだ。しかし、奥能登は最大震度7と想像を絶する惨状だった。

“瓦のせいで家が潰れた”と報じられた

森山さんの妻でアーティストの晴恵さん（52）は「毎日ニュースに映し出されたのは倒壊した家屋の黒い瓦屋根でした。そこに住まう人々を守ってきた瓦が、重さで家を潰した悪者と見られているようで、私達は居ても立ってもいられませんでした」と話す。

発災当初、「能登瓦が重くて家が倒壊した」とテレビなどが報じた。確かに屋根瓦が軽い方が地震には強い。しかし、家屋倒壊の原因が能登瓦にあるとする説には異論もあるようだ。

能登半島地震の震央は珠洲市で、軒並み家が倒壊した地区がいくつもある。泉(いずみ)谷(や)満(ま)寿(す)裕(ひろ)市長は復興計画の策定委員会で「瓦が悪者になっている。瓦が重いため1階部分が押し潰されたと思っている方も多くいらっしゃるが、新しい家は瓦でも大丈夫だった。耐震基準などの建築基準の問題であると思うし、瓦の町並みを残したい人も多くいる。瓦が悪者扱いされていることがたえられないという方もいる」と発言した。

市議会では「木造住宅の耐震性に詳しい京都大学の准教授は『重い屋根瓦でも現在の耐震基準を守っていれば倒壊を免れていて、1981年の建築基準法改正前に建てられた建物が倒壊や損壊しているとして、瓦屋根だから潰れたというのは違う』と指摘されている」と述べた議員もいた。

たった5人で始めた救出プロジェクト

これら珠洲市役所でのやりとりは別にして、森山夫妻と吉澤さんは「被災地のために何かしたい」と考え、2024年2月には瓦の形のチャリティバッジを作るなどして活動を始めた。

珠洲市を訪れた時に、地元の人とこんなやりとりがあった。

「もう石川県では瓦が製造されていない」と伝えると、「この瓦でないといけないんです。潮風も雪も厳しい土地だから、どうにかならないんですか」と言われた。「能登瓦は強く、あれほどの地震でも割れない瓦が多かった。能登の景色を作ってきた大切な瓦だからもったいない。何とかならないか」とも話していた。

これを受けて、森山夫妻と吉澤さんは「解体される建物から瓦を救出しよう」と決めた。地元の小松市で地域の魅力を活力に変えられるよう手伝うローカルシンクタンクを運営していた新道雄大さん（38）と瀬尾裕樹子さん（39）も加わり、5人で「瓦バンク」を結成した。2024年3月のことだ。

試行錯誤の連続だった救出活動

だが、救出すると言っても、具体的なやり方が分からなかった。潰れてしまった家なら屋根瓦の回収は比較的容易にできる。しかし、傾いた屋根には上がれない。足場を組むには何十万円もかかる。

途方に暮れていた時、建築家の坂茂さんの事務所から「どんな活動をしているのか」と問い合わせがあった。坂さんは珠洲市で3年に1度行われている「奥能登国際芸術祭」に参加しており、多くの被災地の復旧・復興に関わってきた。能登瓦についても問題意識があったようだ。

「まだ全然進んでいないんですよ。助けて下さい」。森山さんと吉澤さんは正直に打ち明けた。

「なんとか方法を探ろう」と協力して取り組むことになり、泉谷市長に助力を要請した。

珠洲市で30年ほど前まで能登瓦を製造していた会社「矢野本家謹製瓦」にも相談した。同社は現在、屋根工事の会社になっており、「修繕工事で忙しくて加われない。ただし、協力する」と言ってくれた。救出した瓦のストック場として敷地を使わせてもらうことになった。

2024年6月から実際の救出活動を始めたが、試行錯誤の連続だった。

「例えば、瓦は4枚1組にして結ぶのですが、結束方法が分かりませんでした。バンドをぐるっと巻いただけでは安定しません。途中から協力してくれた福井県越前市の瓦屋さんに十文字に巻く方法を学ぶなどしました」と吉澤さんは語る。

次第に手慣れていき、2025年夏までに「2万5000枚〜3万枚ぐらい救出できた」（吉澤さん）。既に再利用した事例もあり、現在のストックは約2万枚だ。

そんな話を聞きながら珠洲市正院町に到着した。軒並み家が倒壊した地区だ。吉澤さんはその一角にある日蓮宗本住寺を訪れた時の衝撃を忘れられない。

「正院町では8割強が全壊でした」

同寺は1559年創立といい由緒がある。建物は300年近く前の江戸時代に建築された古刹だ。

「本堂、庫裏、山門が倒壊し、発災から9カ月が経過したのに、手つかずのままでした」

本住寺の苦難はそれだけではなかった。

珠洲市では2020年12月から群発地震が発生しており、2023年5月5日には震度6強の揺れに見舞われた。正院町はこの地震でも被害が酷かった。本住寺も本堂が傾くなどしたほか、鐘楼堂が倒壊した。鐘楼堂の再建には2000万円以上がかかるという見積もりになり、費用の一部に充てようとクラウドファンディングを始めた。あろうことか、その途中でさらに激しい地震に襲われてしまった。

「正院町では8割強が全壊でした」。大(だい)句(く)哲正住職（71）は肩を落とす。

大句住職の妻は倒壊した屋内に取り残され、負傷しながらはい出した。同じ日蓮宗の寺では家族が圧死した例もある。

本住寺の本尊はかろうじて助かった。「長谷川等伯（安土桃山時代から江戸初期にかけて活躍した絵師。能登半島の七尾市出身）が描いた大曼陀羅の掛け軸です。耐火金庫に入れていたので無事でした。あとは礼拝所も全てなくなり、現在はテントを張って拝んでいる状態です」と、大句住職は嘆く。

瓦バンクから能登瓦救出を打診された時には、「ぜひお願いします」と応じた。

「あの屋根を見た時には元気が出ました」

回収作業は昨秋、瓦バンクや坂事務所のメンバー、全国から日蓮宗の青年僧が集まり、約2400枚を確保した。本堂の瓦は1990年の台風被害でふき替えたので35年近く経過していたが、きれいなままだった。それほど丈夫だったのである。

回収した瓦は2024年12月、同じ珠洲市内の見附島（通称・軍艦島）近くの公園に建てられた仮設住宅の集会所に再利用された。

「なかなか復旧が進まないと、気持ちが沈みます。でも、あの屋根を見た時には元気が出ました」と大句住職は嬉しそうに語る。同地にある135戸の仮設住宅は、市営住宅に転用される見込みで、集会所も長く使われることになりそうだ。

ただ、寺の再建はメドが立っていない。「檀家は9割ぐらいが家を失いました。自宅がないのに『寺を建てよう』とは言えません。『まずは皆さんの家です。それからお墓を直しましょう。本堂はその次』と申し上げています」と大句住職は話す。墓はまだ、あの日のままに近い状態だ。

それでも仮本堂だけは建てることにした。坂茂さんの設計で、屋根には救出した瓦を使い、鬼師の森山さんが作る宝珠を天頂に載せる予定だ。

他にも再利用の事例がある。

最果ての景観がよみがえった

能登半島の最果てとなる珠洲市狼煙町。その先端に近い禄剛崎には禄剛埼灯台がある。

同地でも解体される民家から救出した瓦を、新しく建てた集会所に使った。建築家の伊東豊雄さんが中心になって進めている「みんなの家」のプロジェクトだ。東日本大震災以降、被災地には多くの「みんなの家」が建てられており、能登半島地震の被災地では6棟が計画されている。2025年7月に完成した「狼煙のみんなの家」はその第1号だ。

狼煙町は石川県の景観総合条例で黒瓦に統一された家並みを守ってきた。同条例では景観形成重点地区が定められており、狼煙町がある日置(ひき)地区は2014年3月に指定された。屋根は瓦、壁面は下見板張にするなどの景観形成基準があり、一定の開発には届出や申請が必要になる。下見板張とは横板をよろいのように重ねて張りつけた板壁で、能登では黒瓦と相まって独特の景観を作り出している。

こうして美しい黒瓦の建物が蘇っていく。だが、再利用には大きな課題があった。

