〈“瓦のせいで家が潰れた”と報じられ…「居ても立ってもいられませんでした」能登の“わずか5人で始めたチーム”が約3万枚の瓦を救出するまで〉から続く

通常より少しサイズが大きい「能登瓦」。裏表の両面に釉薬を塗り、高温で焼き締める黒瓦だ。寒さや塩害に強いだけでなく、能登半島地震で倒壊した家屋でも割れずに残った瓦が多い。頑丈なのだ。しかし、製造は30年ほど前に終了し、家屋の解体や修繕で瓦礫になれば、二度と使えない。

【画像】がれきの中から再利用した瓦のアート、 520枚の瓦を利用した海外アーティストの作品も… 能登瓦ツアーの模様を写真で一気に見る



黒いいらかが連なる。手前の屋根は軒瓦が崩れ落ちたままになっていた（珠洲市狼煙町） 撮影＝葉上太郎

そこで、石川県小松市の鬼瓦職人（鬼師）ら5人が「瓦バンク」を結成し、「とにかく救出から始めよう」と回収を進めてきた。現在、約2万枚を保管している。

能登半島地震の公費解体は年内に終わる予定で、瓦の救出作業も一段落した。だが、再生利用する段階になって新たな課題が浮上した。（全2回の2回目／最初から読む）

能登瓦の再利用がむずかしい事情

「これからどう使っていくか試行錯誤しています。皆さんの知恵を貸してください」。瓦バンクの代表、森山茂雄さん（52）がメディアを招いたツアーでそう訴えていた。

理由はいくつかある。まず、2万枚の瓦といっても全てが同じではない。

能登瓦の製造が終わった後、能登半島では小松市で製造された瓦を使った。こちらも両面に釉薬が塗られていて強かったからだ。しかし、大きさが違った。能登瓦は49（しく）判といい、1坪（約3.3平方m）に使用する枚数が49枚だ。小松の瓦は通常の大きさで、1坪当たり53枚を使う53（ごさん）判である。そうした小松の瓦も最後の工場が2023年3月に廃業し、今となっては貴重品だ。

瓦バンクが被災地で救出した瓦には、能登瓦と小松の瓦の2種類が混在していた。交ぜて再利用するわけにはいかない。

加えて、瓦は種類が多かった。屋根全体に使う平瓦、軒に使う軒瓦、鬼瓦。屋根の端に使い、饅頭型のでっぱりがある万(まん)十(じゅう)瓦などもある。

一方、「小さい家だと2000〜3000枚、大きいと5000〜6000枚の瓦が必要になります」と瓦バンクのメンバー、吉澤潤さん（48）は話す。救出した瓦で建物を建てるのは簡単ではなかった。

では、能登瓦を一部に使うならどうか。吉澤さんは「公共施設で能登瓦を見せる形で使っていく方向も考えられます」と話す。

難しさはそれだけではない。被災者の側の問題もあった。和風建築で自宅を再建する人がどれくらいいるか。高齢化が進み、老夫婦の2人暮らしや独居が多かった奥能登では、「そもそも借金ができない」と話す人が多い。なのに物価の高騰で家屋の建設費用はぐんぐん上がっている。

これらを考え合わせた結果、建築物での再利用以外にも使い道を模索することにした。

能登瓦は能登半島の厳しい自然の中で暮してきた人々の知恵と工夫の結晶だ。しかも、被災してもなお美しい能登の自然と調和して独特の景観を作っている。「能登には黒瓦ならではの景色があったと伝えることで、瓦を軸にして文化や心の復興のお手伝いをしていきたい」（吉澤さん）と考えるようになっていった。

当面はアートとツアーで道を探る。

まず、アートだ。

被災瓦を再利用したアート作品

瓦バンクは2025年11月11日〜12月16日、珠洲市の銭湯「海浜あみだ湯」で展覧会を開いている。

展示内容の説明に移る前に、「海浜あみだ湯」について記しておきたい。この銭湯は被災後の珠洲市にとって、なくてはならない存在だった。運営責任者の新(しん)谷(や)健太さん（33）が語る。

「1988年に建てられた銭湯です。僕は2017年に移住してきて、ゲストハウスを経営するなどしてきました。まちの困り事を引き受けたりしていたのですが、2023年頃に高齢化したあみだ湯の先代オーナーから『引き継いでくれないか』と相談がありました。4〜5人の仲間で経営状態や運営方法などを調べて、ようやくメドが立ち、本格的に引き継ごうとしていた矢先に地震が起きました。

仲間は僕も含めて全員が住まいを失いました。避難所生活をしていた時、水道の復旧は『1カ月や2カ月という次元じゃない。半年以上かかるかもしれない』と聞きました。避難所では衛生問題が発生していて、『あみだ湯を再開したい』と考えました。僕ら自身の生活もままならない状態でしたが、できることはそれぐらいしかありませんでした」

「海浜あみだ湯」は目の前に海が広がる。能登半島地震では津波被害にもさらされた。が、ボイラーはギリギリで浸水を免れた。水源も地下水だったので、配管を直せばなんとかなった。

「2024年1月19日に営業を再開しました。1日平均で450人ぐらいのお客さんが来ました。最大620人。普段は100人いったらいい方だったのに、6倍以上が入浴しました」

そうした銭湯で能登瓦のアートを展示する。

主催は瓦バンクだが、国立工芸館（金沢市）の元特定研究員、石川嵩紘さん（40）が企画した。展覧会のタイトルは「アウトサイド」。石川さんがその意味を解説する。

「私は震災前に金沢へ移住してきました。出展した6人の作家も外部の人間です。災害が起きた瞬間の恐怖。たくさんの方の犠牲。被災地に何度足を運んでも分かり得ない面もあります。

アウトサイドには三つの意味があります。そうした外部の人間であること。被災地の奥能登は中央から離れていること。さらに能登瓦は屋外で建物を守ってきたということ。現在、能登半島地震への関心はどんどん薄れています。これからを考えた時、外部から関心持ってもらうことがすごく大事だと思います」

6人の作家が出展した。

能登瓦アートに込めた想い

石川県を拠点に活動する現代美術家の山本基さんは、瓦に白いアクリル絵の具で迷路のような細い線を描いた。

山本さんは3年に1度、珠洲市で開催されてきた「奥能登国際芸術祭」に2023年出展した。旧保育所の室内に塩をブロックなどにして積み上げた作品で、閉会後も常設展示されていた。

作品は能登半島地震で倒壊してしまったが、「地震を忘れないために」と修復しない方針だ。破片をアクセサリーにする参加体験型のワークショップを続けている。旧保育所には「大切な思い出へとつながるための道」として線が描いてあり、今回は「その先につながるよう、人々の暮らしを支えてきた能登瓦に描きました」と自身のHPに作意を説明している。

「過疎地に復興はいらないなどと…」

シンガーソングライターの七尾旅人さんも詩を寄せた。黒瓦に釉薬で書き、石川県内の九谷焼の窯で焼いた。能登の被災地には「過疎地に復興など必要ない」という言葉がSNSなどで投げつけられた。私も奥能登の小集落の被災者に「私達はもう日本に必要ない人間かもしれないね」と寂しげに言われたことがある。

七尾さんの詩は「過疎地に復興はいらないなどと／こんな美しきものの生まれ故郷に……」と力強く書かれており、過疎地の側から反論する熱いメッセージだ。

作家の中には繰り返しボランティアに来ている人もいる。古着や家具などを素材とした立体作品で知られる池田杏莉さんだ。割れた瓦に白い和紙を張り、被災地で会った人々の姿をドローイングした。今はまだ見えにくいが、時間の経過で和紙の色が褪せると、描かれたものか浮かび上がる。企画をした石川さんは「時間が物事を解決していくという側面もあります」と作者の思いを代弁する。

大和楓さんは、能登瓦の歴史を前面に打ち出した。2025年夏、珠洲に滞在して調査を行い、『ぽよぽよ新聞』に記したのだ。2021年から「新聞」の形で作品を発表しており、その2025年10月号、11月号、12月号にまとめた。

宮崎竜成さんは能登瓦を砕いた粉末を絵の具にして能登の風景を描く。展示期間中に「海浜あみだ湯」で制作し、その過程も作品の一部だ。

瓦でつくった「キリコ」のアートも

銭湯の運営責任者、新谷健太さんも出展した。新谷さんは一緒に珠洲市へ移住した楓大海さん（34）と2人でアートユニット「仮（ ）−かりかっこ−」を結成しており、このユニットとしての作品だ。

奥能登では夏、各地でキリコ祭りが行われる。箱状のキリコ灯籠を担いで練り歩くのだ。「キリコにだけは帰省する」という出身者がいるなど、地元の人にとっても、能登に縁がある人にとっても、魂を揺さぶられる祭になっている。

だが、能登半島地震で多くのキリコが損壊した。収納していた倉庫ごと失った地区もある。人々の落胆は大きかった。

新谷さんと楓さんは、被災したキリコや神棚、配管など、祭だけでなく生活に密着した廃棄物も使って「キリコ」を制作した。「海浜あみだ湯」の外で作っていると入浴客が見る。

「最初は怒られるかと思ったのですが、楽しんでくれました。ひと目で『キリコや』と分かる人が多く、『こんな作り方もある』『ここに担ぎ手を入れないと』とアドバイスをもらいました」と新谷さんは語る。

「海浜あみだ湯」は、被災した家屋の廃材も燃料にしている。新谷さんらは住んでいた人から話を聞いたり、その録音を金沢の展示会で流したりしており、「こうして、まちを弔いながら、風呂という癒しを提供しているんだなと思うことがあります」と話していた。

さて、「瓦バンク」の活動のもう一つの核となるツアーだ。

海外アーティストの作品をめぐる

地震を生き延びた能登の黒瓦は太陽に照らされて輝く。青い海の輝きと重なり合うようにして見えた時の美しさについては、バスで移動中、吉澤さんが何度も口にしていた。確かにその通りだった。

「能登半島では里山、里海、そして黒瓦が一体となって特有の景観を作ってきました。でも、黒瓦の家は解体が進み、もう絶対に以前と同じにはなりません。まちは変わっていくでしょう。私達はここに人々の営みが生んだ美しい景色があったことを伝えていきたいと思っています」と吉澤さんは力を込める。

珠洲市では3年に1度、奥能登国際芸術祭が催されている。2026年に開かれる予定だったが中止になった。このため次回は2029年になる。

展示は会期中だけではない。閉会後も常設展示されている作品が能登半島地震前は23（屋外15、屋内8）あった。被災で14（屋外10、屋内4）に減ったものの、屋外の10作品はいつでも見られる。

ツアーではそのうち『家のささやき』を訪れた。珠洲市を代表する海水浴場・鉢ヶ崎海岸に設けられた作品で、台湾の現代アーティスト集団「ラグジュアリー・ロジコ（豪華朗機工）」が能登の黒瓦を520枚集めて制作した。三角形の屋根状の構造物に瓦が等間隔に配置されている。強い能登瓦だけに地震の揺れでは損壊せず、津波に下部が呑まれても瓦に被害はなかった。

作家は「家は記憶を集めるエネルギーの象徴」と考えていて、「この地を離れた人々が、再び戻ってくるように」と願いを込めた。

黒瓦は復興にとって大きな財産

現在の珠洲市はそうした問題意識をさらに強く持たざるを得ない状況にある。同市の住民基本台帳人口は2025年10月31日時点で1万559人。人口流出は2024年1月1日の地震と同年9月21日の豪雨災害を契機に一段と激しくなり、被災前から2000人ほど減った。

もはや住むべき理由がない土地なのか。そうではあるまい。たとえ自然が厳しくとも、人々は瓦の両面に釉薬を塗ってまで共存してきた。そして「能登はやさしや土までも」と言われるほど人情深い地域を作り上げた。能登ならではの価値は、人が住むことで生まれたのだ。瓦はその象徴のような存在だからこそ、無骨で真っ黒なのに、光り輝いて見える。

「地元の私達は見慣れているせいか、能登瓦の美しさに気がつきませんが、奥能登国際芸術祭で珠洲へ訪れた人は、日光を浴びて艶やかに照り返る光沢感のある家々の黒瓦を見て、口々に驚きの声を発しました」。

被災後の珠洲市議会ではこんな発言をした議員もいる。失われつつあるからこそ見えてきた魅力かもしれない。逆に言えば、黒瓦は奥能登の復興にとって大きな財産になる可能性を秘めている。

世の関心が薄れ、「見捨てられたような気がする」と話す人が増えている奥能登。

瓦を通したアウトサイドからの魅力の再発見と発信は、被災後も地元で踏ん張って生きていこうとしている人々の誇りや活力につながるだろうか。瓦バンクでは教育関連のツアーなどから呼び込んでいこうと考えている。

撮影＝葉上太郎

（葉上 太郎）