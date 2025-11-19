今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円００～１５５円９０銭。



今晩は１０月開催分のＦＯＭＣ議事録が公表される。１０月は０．２５％の利下げが行われたが、１２月ＦＯＭＣに関しては、追加利下げの確率は現時点では「五分五分」とみられている。それだけに、ＦＯＭＣ議事録の内容が注目されそうだ。また、米８月貿易収支が発表されるほか、バーキン・リッチモンド連銀総裁やウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が講演やスピーチを行う。更に、米株式市場の取引終了後にエヌビディア＜NVDA＞の決算発表が予定されており、その結果は為替市場に影響する可能性もある。









出所：MINKABU PRESS