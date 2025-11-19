11月19日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮が、ディズニープラスで配信される時代劇ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演することが発表された。ついに俳優としてハリウッドデビューすることになった目黒をはじめ、グループの“年下組”の快挙が際立っているようだ。

俳優の真田広之が主演を務める同作は、2024年9月にアメリカのテレビ界のアカデミー賞とされる「第76回エミー賞」で史上最多18部門で受賞。世界的に注目を集めた。

「すでにシーズン3まで制作が決まっており、シーズン2は前作から10年後を描きます。真田さんが引き続き主演を務め、エグゼクティブ・プロデューサーも担当します。すでに、國村隼さんや窪田正孝さん、水川あさみさんらの出演が発表されていますが、目黒さんはオーディションを勝ち抜き、出演が決まったのです。2026年1月からカナダのバンクーバーで撮影が始まることにともない、Snow Manは目黒さんのクランクイン後、一時的に8人で活動することがファンクラブ動画で発表されました」（スポーツ紙記者）

目黒がハリウッドデビューすることが決まり、Xでは《オーディションで世界的なドラマの役を勝ち取った事、本当に素晴らしいです》など、歓喜の声が続出している。

そして、なかには《Snow Manの年下組って本当に頼もしい》といった、目黒も含めたSnow Manの「年下メンバー」への称賛も多く見られる。

Snow Manは、2012年に岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、阿部亮平、佐久間大介、宮舘涼太の6人で結成され、2019年に目黒、ラウール、向井康二の3人が加わり、現在の9人体制となった。後から加わった若手の3人は、目覚ましい躍進を遂げている。

「ラウールさんは190センチの高身長と股下99センチのスタイルから、モデルとしても活動中。2022年にパリコレデビューし、2025年6月にはパリのランウェイを歩きました。向井さんは2025年7月にタイで配信されたドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』で主演を務めています。目黒さんの『SHOGUN』出演と合わせて、3人の海外での活躍を喜ぶファンは多いようです」（芸能記者）

2025年でCDデビュー5周年を迎えたSnow Man。当初は懸念されたこともあったようだが……。

「目黒さんらの加入当初、9人の大人数グループになることを心配する声もありました。しかし、年下組の海外進出はもちろん、阿部さんは知的イメージ、佐久間さんはアニメ好きといった個々のキャラクターを確立。メンバーは個々にドラマやバラエティ、クイズ番組などで露出を増やし、知名度を高めていきました。若手とベテランが融合し、チームとして盤石になりつつあります」（同前）

Snow Manが世界で“カリスマ”になる日も近いか。