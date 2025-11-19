伝説のアイドル「ピンク・レディー」のメンバーで歌手の未唯mieが、精力的に活動している。11月17日には『ノンストップ！』（フジテレビ系）に生出演。翌18日には新曲リリースライブを開催。ライブに参加したファンによると、ステージで「私は歌うために生まれてきた。まだまだやるわよ！」と意気軒昂だったという。

「現在67歳ですが、衰え知らずですね。デビューしたのは1976年ですから、来年で50周年になります。1980年前後のピンク・レディー人気は社会現象といえるもので、『ノンストップ！』出演時も当時のエピソードを披露していました。

全盛期はファンや報道陣がついてきてしまうため、自宅に帰ることもできず『下宿もね、たむろしてる方たちがいて、ジュースの缶とかいろいろなものがあって、追い出されちゃって。行くとこがなくて、2年間ぐらいホテルに住みました』と告白。

仕事の移動も『東北のほうでコンサートが終わって、東京でテレビの生放送があるってことでヘリコプターで』と、ヘリ移動もたびたびあったと言います。まさに昭和の大スターですよ」（芸能記者）

プライベートでは、アニメとメタルを融合させた “アニメタルレディー” として活動していたときのプロデューサーと1998年に結婚するも、2004年に離婚。その後はライブハウスなどの小さな箱でも精力的に出演し、音楽活動を続けている。

そうした多忙のなかでも、美しさは健在だ。16日には自身のInstagramにネイルとともに横顔の写真を投稿し、『ノンストップ！』出演告知をしていたのだが、シワひとつない肌にはファンも驚愕、美貌を絶賛するコメントが寄せられていた。

半世紀にわたる活躍で、支えるファンの層も分厚いようだ。Xでは “追っかけ” ファンが今でも熱い応援を繰り広げている。

「オフィシャルサイトを見ると、ラジオの出演予定や来年のライブ告知など、途切れることなく仕事をしているのがわかります。ピンク・レディーは2010年に再結成して、その後は2017年と2018年の日本レコード大賞で再結成するなどしています。来年はデビュー50周年ですから、なんらかの活動があるかもしれませんね」（同）

昭和の大スターが令和にどんな活躍をみせるのか、要注目だ。