トム・クルーズ、元妻ニコール・キッドマンの電撃離婚は「因果応報」!?
念願のアカデミー賞を獲得したトム・クルーズ。元妻ニコール・キッドマンがキース・アーバンと電撃離婚を発表したことを受け、因果応報だと周囲に話しているようだ。
ニコールとトムは、『デイズ・オブ・サンダー』の撮影で知り合い、1990年に結婚。イザベラとコナーを養子に迎えたが、2001年に離婚。トムが子どもたちを自身が信仰するサイエントロジーに入信させようとしたのが原因と伝えられた。
DailyMailによると、「トムとニコールが離婚した際、彼が一方的に責められ、彼女は同情をひとりじめした。トムは悪者扱いされ、その印象は何年も付きまとった」と関係者がInternational Business Timesにコメント。「トムは、離婚時のニコールの態度に深く傷ついた。彼女はテレビ番組で彼の身長を揶揄し、自分が被害者であるように振舞った。その間トムは沈黙を守り、批判を浴び続けた」と明かしたそう。
ニコールはトムと離婚直後に出演したトーク番組でこの件について聞かれ、「これでヒールが履けるわ」と発言した。
関係者によると、ニコールがキースと破局したことを受け、トムは「自分が正しかったと証明された」と感じているそうだ。「キースが、ニコールの前に白馬に乗った王子様のごとく現れ、地獄の結婚生活の記憶から救った聖人君主のように扱われていることを、トムは苦々しく思っていた。ニコールの離婚のニュースを追ったので、彼女が傷ついていることは分かっており、気の毒に思う部分もある。でも同時に、自分は間違っていなかったと感じ、周囲にこれはカルマだと話している。つまり、彼は最初から、ニコールとキースの間には共通点も少なく、明らかに過大評価されたカップルだと思っていたけれど、今回のことでそれが証明されたと感じている」と続けたという。
19年連れ添い、おしどり夫婦とされていたニコールとキースの破局が報じられたのは、現地時間9月29日のこと。「別れを望んでおらず、関係を修復しようとしていた」と伝えられたニコールだが、報道が出るとすぐに行動を起こし、翌30日に「和解しがたい不和」を理由に離婚を申請。17歳のサンデー・ローズ、14歳のフェイス・マーガレットの主な親権を求めた。報道によると、キースはすでに自宅を出ており、夏の初めから別居していたそう。キースが別の女性と交際しているという噂もあるようだ。
