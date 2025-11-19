　11月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは209銘柄。東証終値比で上昇は92銘柄、下落は86銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3418>　バルニバービ　　　 1350　　+300（ +28.6%）
2位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　　425　　 +80（ +23.2%）
3位 <4570>　免疫生物研　　　 1494.7　+193.7（ +14.9%）
4位 <157A>　Ｇモンスター　　　 1140　　 +78（　+7.3%）
5位 <6085>　アーキテクツ　　　　440　　 +28（　+6.8%）
6位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 4780　　+297（　+6.6%）
7位 <2211>　不二家　　　　　　 2740　　+114（　+4.3%）
8位 <3950>　ザ・パック　　　　 1268　　 +51（　+4.2%）
9位 <4889>　レナ　　　　　　　 1925　　 +75（　+4.1%）
10位 <4498>　サイバトラス　　　 1300　　 +49（　+3.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9023>　東京メトロ　　　　 1200　-366.5（ -23.4%）
2位 <9001>　東武　　　　　　　 2011　-500.0（ -19.9%）
3位 <8746>　ｕｎｂａｎｋ　　　　337　　 -80（ -19.2%）
4位 <8894>　レボリュー　　　　 46.3　　-4.7（　-9.2%）
5位 <9251>　ＡＢ＆Ｃ　　　　　 1000　　 -72（　-6.7%）
6位 <7162>　アストマクス　　　　224　　 -13（　-5.5%）
7位 <5035>　ＨＯＵＳＥＩ　　　　392　　 -19（　-4.6%）
8位 <3787>　テクノマセマ　　　　641　　 -25（　-3.8%）
9位 <7380>　十六ＦＧ　　　　　 5670　　-220（　-3.7%）
10位 <8766>　東京海上　　　　　 5600　　-211（　-3.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 4780　　+297（　+6.6%）
2位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3370　 +77.0（　+2.3%）
3位 <7261>　マツダ　　　　　　 1072　 +23.0（　+2.2%）
4位 <6503>　三菱電　　　　　　 4086　　 +62（　+1.5%）
5位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　879　 +11.0（　+1.3%）
6位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1171　 +11.0（　+0.9%）
7位 <2801>　キッコマン　　　　 1400　 +12.0（　+0.9%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　18980　　+155（　+0.8%）
9位 <5802>　住友電　　　　　　 5982　　 +40（　+0.7%）
10位 <7751>　キヤノン　　　　　 4410　　 +28（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9001>　東武　　　　　　　 2011　-500.0（ -19.9%）
2位 <8766>　東京海上　　　　　 5600　　-211（　-3.6%）
3位 <2282>　日ハム　　　　　 6910.6　 -47.4（　-0.7%）
4位 <2432>　ディーエヌエ　　 2384.7　 -15.3（　-0.6%）
5位 <2502>　アサヒ　　　　　 1750.1　　-9.9（　-0.6%）
6位 <4502>　武田　　　　　　　 4389　　 -21（　-0.5%）
7位 <4005>　住友化　　　　　　455.5　　-1.9（　-0.4%）
8位 <2802>　味の素　　　　　　 3555　 -10.0（　-0.3%）
9位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　　 1795　　-5.0（　-0.3%）
10位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5672.5　 -14.5（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

