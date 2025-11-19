[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇92銘柄・下落86銘柄（東証終値比）
11月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは209銘柄。東証終値比で上昇は92銘柄、下落は86銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3418> バルニバービ 1350 +300（ +28.6%）
2位 <4424> Ａｍａｚｉａ 425 +80（ +23.2%）
3位 <4570> 免疫生物研 1494.7 +193.7（ +14.9%）
4位 <157A> Ｇモンスター 1140 +78（ +7.3%）
5位 <6085> アーキテクツ 440 +28（ +6.8%）
6位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4780 +297（ +6.6%）
7位 <2211> 不二家 2740 +114（ +4.3%）
8位 <3950> ザ・パック 1268 +51（ +4.2%）
9位 <4889> レナ 1925 +75（ +4.1%）
10位 <4498> サイバトラス 1300 +49（ +3.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9023> 東京メトロ 1200 -366.5（ -23.4%）
2位 <9001> 東武 2011 -500.0（ -19.9%）
3位 <8746> ｕｎｂａｎｋ 337 -80（ -19.2%）
4位 <8894> レボリュー 46.3 -4.7（ -9.2%）
5位 <9251> ＡＢ＆Ｃ 1000 -72（ -6.7%）
6位 <7162> アストマクス 224 -13（ -5.5%）
7位 <5035> ＨＯＵＳＥＩ 392 -19（ -4.6%）
8位 <3787> テクノマセマ 641 -25（ -3.8%）
9位 <7380> 十六ＦＧ 5670 -220（ -3.7%）
10位 <8766> 東京海上 5600 -211（ -3.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4780 +297（ +6.6%）
2位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3370 +77.0（ +2.3%）
3位 <7261> マツダ 1072 +23.0（ +2.2%）
4位 <6503> 三菱電 4086 +62（ +1.5%）
5位 <9501> 東電ＨＤ 879 +11.0（ +1.3%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1171 +11.0（ +0.9%）
7位 <2801> キッコマン 1400 +12.0（ +0.9%）
8位 <9984> ＳＢＧ 18980 +155（ +0.8%）
9位 <5802> 住友電 5982 +40（ +0.7%）
10位 <7751> キヤノン 4410 +28（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9001> 東武 2011 -500.0（ -19.9%）
2位 <8766> 東京海上 5600 -211（ -3.6%）
3位 <2282> 日ハム 6910.6 -47.4（ -0.7%）
4位 <2432> ディーエヌエ 2384.7 -15.3（ -0.6%）
5位 <2502> アサヒ 1750.1 -9.9（ -0.6%）
6位 <4502> 武田 4389 -21（ -0.5%）
7位 <4005> 住友化 455.5 -1.9（ -0.4%）
8位 <2802> 味の素 3555 -10.0（ -0.3%）
9位 <5411> ＪＦＥ 1795 -5.0（ -0.3%）
10位 <2914> ＪＴ 5672.5 -14.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
