◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、美浦トレセン

前走の毎日王冠で重賞４勝目を挙げたレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、活気あふれる動きを見せた。Ｗコース単走で６ハロン８２秒５―１１秒６を馬なりでマークして、パワフルなフットワークをアピールした。田中博調教師は「毎日王冠の時もそうでしたけど、とても真面目な子で１頭でも一生懸命走ってしまうので、１週前に十分に走れる態勢にして（当週は）リズム重視で単走。多少の上積みがあって走れる感触です」と手応えを口にした。

マイルの距離への挑戦は、２走前のしらさぎＳ（７着）以来、２度目となる。共同会見に出席した指揮官は「もともとマイルは使いたい条件で、あの時は仕上がりも不足していて、栗東滞在で臨んでレース当週にすくんでしまった。レースに向かうにつれて問題なく出走できたが、パフォーマンスを出し切れなかった。あの一戦でマイルが合わなかったとは言い切れない」と語った。