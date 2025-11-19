今年9月末までに全国で発生した人と車の事故は2万件を上回っています。

【映像】ウインカーと同時に進行方向の路上を照らす矢印型ライト

午後6時台が最も多く、このような夕暮れの事故などを減らそうと、日本で初めて開発された車のライトを取材しました。

矢印型ライトはトヨタ自動車が導入した「シグナルロードプロジェクション」です。ウインカーと同時に進行方向の路上を照らすことで、気づきやすくなるということです。

「『車が出て来るな』というのが、ほんの数秒、なんだったら0点何秒かもしれないですけど、事前に気づくことができます」（トヨタ自動車製品企画・関修司主幹）

警察庁によりますと、人と車の事故は今年1〜9月末までに2万2075件あり、午後6時台が2024件で最も多く、次いで午後7時台の1732件、午後5時台の1728件となっています。警察庁の担当者は、「暗くなりつつある時間帯ではあるものの、季節や地域で差があり一概にはいえない。帰宅時間の集中も考えられる」としています。

「最近、歩行者の方がスマホを持っている方がたくさんいらっしゃって、下ばかり向いている人もいます。地面に矢印型ライトを照らすことによって、下向いている時が一番目につくというか、車がきたというのが分かりやすいです」（トヨタ自動車ボデー設計・中川享俊）

矢印型ライトの搭載は現在1車種のみですが、今後、他の車にも取り入れていきたいとしています。（ANNニュース）