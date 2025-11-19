【日本一かわいい中学生候補】さら＜JCミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/19】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第7回は、ファーストファイナリストGP“さら”さんのインタビューを届ける。
【写真】今年の“日本一かわいい女子中学生”ファイナリスト14人
出身：秋田県
学年：2年生
誕生日：8月31日
MBTI：ENFJ
趣味：メイク研究
特技：長時間睡眠
好きな食べ物：おむらいす、いちご
嫌いな食べ物：ピーマン
好きな言葉（座右の銘）：夢を追う勇気があれば、どんな夢も叶えられる
最近ハマっていること：服のコーデを考えてウォーキング練習をすることです！
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
憧れの小國舞羽さんがミスコン出身と知り「私も舞羽さんと同じステージを歩きたい！」「自分も舞羽さんみたいに憧れられる存在になりたい！」と思い参加させて頂きました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
絶対に諦めない所です！
― 憧れの有名人はいますか？
小國舞羽さんです！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
去年ファイナリストになれなくて、すごく悲しい思いをしました。ですが毎日ずっと配信を欠かさずに続けて絶対にファイナリストになってみせるという思いで沢山努力しました。そして今年はファーストファイナリストになれました！絶対に諦めないで努力し続けることが大事だと思いました！
― 将来の夢を教えてください。
将来の夢は、モデルとしてたくさんの人に憧れや元気を届けられる存在になることです。「今日好き」（「今日、好きになりました。」／ABEMA）のように、自分らしさを大切にしながら輝けるモデルになりたいと思っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
諦めないで自分を信じる事です！努力は裏切らない！！
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
