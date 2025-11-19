»Ø¸¶è½Çµ¡¡ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¿´¶¡Ö¤É¤¦¤«°ÂÁ´¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡¿ÆÀÌ¤ÎÌµ»ö¤Ï³ÎÇ§
¡¡ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶»¤ÎÆâ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¸á¸å£µ»þ£´£°Ê¬¤´¤íÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ï¡¢·úÊª£±£·£°Åï°Ê¾å¤¬¾Æ¤±¤ë¤Ê¤É¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Öº´²ì´Ø¤Ç¤Î²ÐºÒ¡¢°ìÈÕ·Ð¤Ã¤Æ¤âÄÃ²Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«°ÂÁ´¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢»Ø¸¶¤Î²ÈÂ²¤é¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç²ÈÂ²¤Î°ÂÈÝ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¿´ÇÛ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Î²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤ÏÉÕ¶á¤Ë¤Ï½»¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢Ìµ»ö¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£