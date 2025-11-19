はじめしゃちょー、妻との密着デートショット公開「幸せ伝わる」「尊い」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】YouTuberのはじめしゃちょーが11月18日、自身のInstagramを更新。妻とのデートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】はじめしゃちょー「幸せが伝わってくる」妻との貴重デートショット
はじめしゃちょーは「妻と水族館デートした」とつづり、デート写真を複数枚投稿。ライトが幻想的に輝く水族館で、スタンプで顔を隠した妻と肩を寄せ合う仲睦まじい姿も公開している。
この投稿には「幸せが伝わってくる」「尊い」「仲良しで嬉しい」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「ずっと応援してる」などの反響が寄せられている。
はじめしゃちょーは8月30日に、一般人女性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
