ロシアの攻撃で損傷した住宅の消火に当たる緊急対応要員＝19日/Andrii Marienko/AP

キーウ（CNN）ロシアがウクライナ各地でミサイルとドローン（無人機）を組み合わせた攻撃を行う中、ポーランドは19日午前、自国の領空で戦闘機を緊急発進させ、空港2カ所を閉鎖した。

ロシアの攻撃はポーランドに近いウクライナ西部にほぼ集中していたが、東部ハルキウでもドローン攻撃により集合住宅が損壊し、数十人が負傷。通りでは複数の車両が炎上した。

エネルギーインフラへの攻撃が行われた結果、ウクライナの多くの地域では19日、停電が発生した。

ウクライナ西部に脅威が及んだことを受け、ポーランドや同盟国の戦闘機はこの日午前、ポーランド領空を守るために発進した。

ポーランド軍の作戦司令部は、「緊急対応に当たる戦闘機と早期警戒機をスクランブル発進させた」と説明。「地上配備型の防空システムおよびレーダー監視システムが最高度の即応態勢に入った」と付け加えた。

ポーランド航空管制局（PANSA）はX（旧ツイッター）で、「軍の航空作戦の自由を確保する必要から」東部の2空港が閉鎖されたと明らかにした。その後、空港は再開されたという。

北大西洋条約機構（NATO）による今回の対応は、ここ1週間で緊張が高まる中で起きた。主要な鉄道線路が破壊されたことを受け、ポーランド政府は「ロシアの機関と協力する」ウクライナ人2人による「前例のない破壊工作」だとして、ロシアを非難。ロシアの当局者はこの指摘を否定している。