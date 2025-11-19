横田未来（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が11月19日、自身のInstagramを更新。透け感のあるトップスを着用した姿を公開し、話題となっている。

【写真】「今日好き」美女「セクシー」シースルー＆ショーパンで肌見せ

◆横田未来、透けトップスとショーパンで美スタイル披露


横田は大胆なシースルートップスとショートパンツを着用し、ファーのショートコートを羽織った写真を複数枚投稿。美しい素肌とスラリと長い脚が際立つコーディネートを披露している。

◆横田未来の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「セクシー」「私の憧れ」「タイプすぎる」「本当に可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

