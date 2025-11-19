１９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、 １９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相の台湾有事に関する答弁を巡り、日中関係が悪化しつつある中、この日、中国が日本産水産物の輸入を再び停止するなどの動きに出たことを報じた。

今月７日の衆院予算委員会で高市首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、これは、どう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます」と述べたことに対し、中国外務省の報道官が「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば侵略行為となる。中国側は必ず撃退する」と述べるなど、緊迫感が高まっていることについて、コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は日本産水産物の輸入停止について「想定内ですけど、やっぱり言ってきたかと。あと、この後ろにあるのが、レアアースの問題ですね。レアアースについて（交渉）カードは中国が持ってますんで」と、まずコメント。

「中国と日本の貿易は輸出入合わせて４５兆円ですから。そういう意味では中国と経済的に結びついているという観点から、インバウンドの問題も大事ですけど、やっぱり、そこは戦略的あいまいさを今、貫き続けている間、どういう風に日本は中国、アメリカとやっていくのかを議論する長〜い時間に突入したと思ってます」と続けると「高市総理の発言を撤回するというのは日本側からすると厳しいですよ。世論うんぬんだけじゃなくて、撤回したらしたで、また中国がつけこんできますから」と話していた。