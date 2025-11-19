Osaka Metro桜川駅から徒歩約3分！24時間オープンの街カフェ

今回ご紹介するのは、大阪・南堀江にあるカフェ「WOOT」です。Osaka Metro桜川駅から東へ歩いて徒歩3分ほど。道頓堀川を越えた住宅街の一角にあります。

通りに面したワンちゃん同伴OKの席をはじめ、大テーブルやテラス席など、シンプルでスタイリッシュな店内は居心地抜群。電源コンセントやWi-Fiも完備していて、朝から仕事をしている人もちらほらいました。

素敵なペンダントライト が印象的。店名の由来でもある、WAY OF ONE TABLE（ひとつのテーブルでつながる場所）」のメッセージが壁に記されていました。

植物に囲まれるテラス席。席間も広くゆったりしていてまさに穴場。ここが大阪の街なかだとは思えないほど、ゆったりとした雰囲気です。



「アボカドと自家製鶏ハム、サルサヴェルデソース」1452円

朝7時から17時まで注文できるトーストが人気です。モーニングにおすすめしたいのは、フレッシュなアボカドがたっぷりのったトーストです。

ハード系のさっくり香ばしいトーストの上には、アボカド半分とスチームでしっとり仕上げた自家製鶏ハムがたっぷり。ソースにはバジルやパセリ、オリーブオイルなどをミックスしたジェノベーゼ風の香り高いサルサベルデソースを添えて。

レア気味にしっとりと火入れされた鶏ハムの軟らかさとアボカドのクリーミーな味わいに加え、バジルのさわやかな香りをまとったソースや濃厚な松の実のクリーミーな味わい、ペッパーの風味は朝のごちそう。

ほかにも「照り焼きチキンとごぼうサラダ カレーマヨネーズ」1518円や「ウフマヨと生ハム モッツアレラチーズのカプレーゼ トンナートソース」1452円やフランス産イズニーバターをたっぷりと塗った「リッチトースト」880円などグルメなトーストがあります。



店内入り口付近のカウンターにはケーキや焼き菓子が入ったショーケースがあり、店内キッチンでベイクする感度の高いお菓子が並んでいます。

「WOOT風クラシックプリン」580円

SNSでバズっていて一度食べてみたかったのが、このカヌレ型のプリン。添えられたカラメルを上からかけると、型の模様に沿って美しく流れ出します。口どけなめらかなプリンにカラメルのほろ苦さやバニラシャンティのやわらかな甘みがマッチ。インパクトがありつつも、パティシエ監修で作った黄金バランスのおいしさにファンが多いメニューです。



「マラサダドーナツ」1個363円

大阪の街なかにいながら、ハワイの老舗「Agnes’s Portuguese Bake Shop」の マラサダドーナツが食べられるなんて。オアフ島カイルア地区で60年以上愛され続けているマラサダが揚げたてで味わえます。揚げたてはふわふわ、もちもちで、素朴な味わいでありながらクセになるおいしさ。フレーバーはプレーン、黒糖、ココナッツ、ココアの4種類です。もちろん持ち帰りもOK。テイクアウトBOXもこの通りおしゃれです。

「クッキー」1個480円〜

大きなクッキーはおもたせにぴったり。何種類か買って、割りながらいろんなフレーバーをシェアするのがおすすめのスタイル。24時間開いているので、気のきいたおもたせを探しているときはぜひ思い出してほしい、スタイリッシュでおいしいスイーツのラインナップです♪

この素敵な空間が24時間営業とはうれしい限り。朝からおいしいコーヒーを片手にゆっくり仕事をしたり、ワンちゃんと散歩がてら訪れてコーヒーを飲んだり、のんびりとした時間が流れていました。夜はおいしいコーヒーとスイーツを求めてやってくる人で賑わっているそうです。

また、スラングでWOOTは「やった！」という意味もあるそう。誰かとテーブルを囲むつながりと喜びに満ちた快適な場所は、24時間いつでもここにスタンバイしています。

利便性とおいしさを兼ねた素敵なカフェ「WOOT」。トーストは17時までの提供ですが、パンケーキは売り切れない限り終日注文できます。また、ヘルシーなアサイーボウルやサラダプレートなど、夜遅くにカロリーを抑えて軽めに食べられるメニューもありました。ぜひ実際に訪れてみてくださいね。

■WOOT（うーと）

住所：大阪府大阪市西区南堀江3-6-4 ONE MINAMIHORIE 1F

TEL：06-4394-8286

営業時間：24時間

定休日：無休

アクセス：Osaka Metro千日前線桜川駅から徒歩約3分



Text：鴨 一歌

Photo：松本朋也

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。