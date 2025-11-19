〈10kg増量では足りず「服にタオルを詰めて、肉に埋もれたように見せた」一体なぜ？ 元グラドル・小阪由佳（40）が明かす「激太り写真」衝撃の真相〉から続く

2009年、グラビアアイドル・小阪由佳さんが突然の引退を表明した。「ミスマガジン2004」でグランプリを獲得してから、わずか5年後のことだった。その後、開設したブログでは常軌を逸した投稿を繰り返し、2010年に開催したライブではマスコミの前に“激太り姿”で現れた。

華々しい芸能界で活躍していたはずの彼女の心に、一体何が起きていたのか――。現在はタレント活動を続けながら、芸能事務所も代表を務める小阪さんが、自身の“洗脳”体験について綴った『六本木洗脳』（晶文社）より一部を抜粋してお届けする。

占い師の「姉さん」から助言され、10kg増量した小阪さん。世間を騒がせた"激太りライブ"の衝撃の真相とは……。



小阪由佳さん ©山元茂樹／文藝春秋

壮絶な過食の日々

“マボ”。それは私に姉さんがつけた意味不明なあだ名だ。きっと姉さんは小阪由佳という存在を消したかったし、つながっていることもバレたくなかったんだろう。

姉さんは、ブログを更新している“私”が“なりすまし”だと言われていることが許せなかったことは先に書いた。小阪由佳が本当に激太りして、暴言を吐く。“その姿”をリアルにさらしてやろうと思った姉さんは

「ライブをやろう！！」

最高のアイデアを思いついたかのような満面の笑みで、拒否権のない私に言い放った。

ライブの日程は2010年2月11日。

それまでの間、ますます私は「太れ！ まだまだ足りない！ もっと太れ！」と檄を飛ばされ、壮絶な過食の日々を強いられた。

太るためにはカロリーを摂取しなくてはならない。グラビア時代、「ラーメンは太るから食べない」と誰かが言っていたのを思い出し、ならば食べれば太るのかと恐る恐るラーメンを食べに行った。人生で初めて家系ラーメンというものを食べたのはこの時だ。

誰とも顔を合わせないように下を向いて、店の少しベタついた引き戸をカラカラと開け、入口のそばにあった食券機で食券を買った。選ぶのはチャーシューや卵などがこれでもかと盛り付けられた、トッピングMAXのラーメンだ。初体験の脂っこさに「うわ、世の中にはこんなに効率よくカロリーを摂れるものがあるんだ」と感動したのを覚えている。

カレーにどれだけカロリーを溶かせるか

太るための手始めは簡単、グラドル時代のNG事項を片っ端からやればいい。ラーメン、肉（脂身）、揚げ物、クリームたっぷりのケーキ、菓子パン、砂糖入りのジュース。食べる時間は夜がいい。

ただ、量を食べて太るには限界がある。それを身を持って知った私は、どうしたら効率よく太るかを考えるようになっていた。

試行錯誤した結果一番太るメニューは、「バター乗せカツカレー」だ。これは太る。しかもちゃんと美味しい。私の努力の結晶である（何に努力してるんだっていう話だけど）。

まず、太ろうとするのなら「お腹がいっぱい」という状態をつくってはいけない。噛んだら満腹感を得てしまうから、極力噛まない。

さらに固形物はどうしてもお腹に溜まるから、なるべく液体に近いものが望ましい。なるべく噛まずに飲み込めて、カロリーも摂れるものといえばカレーだ。「カレーは飲み物」とか言うし、カレーなら私でも“飲める”んじゃないだろうか。

カレーにはカツを乗せたら揚げ物だし、脂身の多い豚肉を使えばカロリーもアップする。そこでしばらくカツカレーを食べる日を続けたが、肉はお金がかかるし、胃もたれする。一度胃もたれを起こしてしまうと、次の食になかなか手が出ない。これでは太れない。

揚げ物や肉を毎日大量に摂取するのは非現実的なことがわかったが、油や脂身のカロリーの高さは捨てがたい。……ということは、油を飲めばいいんだ。でも油はそんなにごくごく飲めないしな。

冷蔵庫を開けて、カレーにトッピングするには何がいいかを考えていた時、チルド室にバターが入っていたのを見つけた。

これだ！！！

バターなら、溶かせば液体になる。カロリーだって相当高い。しかもおいしい。

思い立ったらすぐに試したい私はとりあえず大鍋でカレーをつくり始めた。なるべく液状になるように、ジャガイモも人参も、原型のかけらも残らないほどに煮込むのがポイント。勝負は、その中にどれだけカロリーを溶かせるかがカギ。マズくてはいけない。

ちゃんと食が進むものじゃないと食べられなくて、太ることもできなくなる。ドライフルーツやナッツ、チーズなど、カロリーや栄養価の高いものを全部粉々にして入れた。まだ足りない、まだ足りない。まだ、足りない。

2010年1月某日 バター乗せカツカレーと嘔吐

カロリーといえば砂糖だから、砂糖を投入すれば抜群に高カロリーになると考え、中辛のルーに砂糖を袋ごとザラザラと投入する方法を編み出した。甘口＋砂糖は甘すぎるから中辛。塩と砂糖は半々の量にすると味が0になるという噂を聞いたことがあったから試してみた。仕上げにはレンチンしてドロドロに溶かしたバターをまわしかける。

おいしい。完璧だ、これで太れる。太るというミッションを遂行するために試行錯誤した努力が実った、と思った。

もはや魔女の料理よろしく、毎日毎日両手鍋いっぱいのバター＆砂糖入り中辛カレーをつくり、四六時中それを飲んだ。時には贅沢してカツを乗せたら完璧。ご飯は5合炊きの炊飯器で、常に炊けている状態をつくっていた。冷凍庫にも常備し、常に準備は万端だった。

カレーもご飯も何もかも、胃もたれする前に全部食べ終わってしまえばいい。あとは知らない、という勢いで胃の中に流し込んで、胃薬を飲んで、吐きながら食べた。過食嘔吐とはまた違う。単純に体がキャパオーバーで戻してしまうのだ。

食べている間に飲食物が逆流し、「うぷ」とトイレに駆け込むこともしょっちゅうだ。便器を抱きかかえ、おげーと吐いたらついさっき食べたものがそのまま出てきた。カレーということも相まって、見た目にはただの汚物である。

あーあ、せっかく作ったのに。せっかく頑張って食べたのに……。最悪。カレーと胃液のにおいが酸っぱく混ざった、さっきまで自分の胃袋に詰め込まれていたそれを、トイレのレバーを引いて流した。私の労力も下水へと流れていく。

食べたくない、でも食べなきゃいけない。

誰にも言えない本音を抱える小阪由佳Aと姉さんに従順な小阪由佳Bがいて、Bの声が脳内でダークな勢力を大きくする。

あまりにも脂っこいものばかり食べているせいか、肌が荒れに荒れた。荒れて痛くて痒くて掻いて、また痛い。全身が痒い。コンビニのチキンを食べたら、たちどころに荒れたこともあった。

一方で、ストレスによる掻きむしりも自覚していた。小阪由佳Aは「こんなことを望んでるわけじゃない」と思っているんだけど、背後のBは「自分がそれをやるって決めたんだから、そんなこと言っちゃダメ」と主張する。

自分に罰を下す自傷行為

今さら「私はこんなことしたくなかった」なんて言ったら、やってきたことが“間違い”になる。それも耐えられない。わざわざ自分で天から地に落ちるようなことをしておいて、それが間違っていただなんて恥ずかしすぎる。だから、BがAに「これでよかったんだよ」とずっと言い聞かせていた。けれど私は自分に嘘をついていることに耐えきれず、いつしか自分の体を傷つけるようになっていたのだ。自傷行為の一種だと思う。

自ら自分の体に痛みを加えることで嫌いな自分に罰を下し、痛めつけることで生命をギリギリ保っていた。

私はやりたいことがなかったから、「やれ」と言われることがラクだった。試しに飛び込んでみたからこそ居場所が得られたし、人を好きにもなれた。ただ逆に、「逃げる」という選択肢もなかったのは私の弱点だった。同時にいざやってみたら違和感を覚えることもあるということを知った。「目立つために太れ」という指令は、違和感でしかなかった。

それでも激太り生活は“順調”で、姉さんの指示どおり、普段着も全部ゴムでゆるい素材のものに新調した。股ずれが起きて、太ももの内側にあせもができた。お腹は鏡餅のように大きな段ができ、靴や靴下を履くためにかがむのが億劫になった。体力もなくなり、少し歩くだけで息が切れる。階段も10段のぼれば一度休憩が必要だ。

これが自分の人生に「正解」なのかはわからなかったけれど、いちばん近くにいる姉さんに「太って良かったね、太ったから注目されんだよ」と言われると、「ありがとうございます」と言うしかない。

ライブ前には、10kg以上の激太りに成功した。グラドル時代に50kgほどだった体重は、60kgを超えていた。

2010年2月11日 衝撃の激太りライブ

ついにライブの日がやってきた。

ブログ上でさんざん奇行を繰り返していたから、ライブ開催は“虚言”と思った人も多かったと思う。マスコミの間でも「本当にやるのか？」と訝しがる声が多かったようだけど、それは吉祥寺のライブハウス「SHUFFLE」で決行された。

すでにネット上では“暴走キャラ”として認識されていたため、「イベントでも何かやらかすのでは」と記者魂に火がつくネタらしい。当日は会場の前に記者やカメラマンが長い行列をつくり、40人ほど来てくれた観客はそのほとんどがマスコミ関係者だった。

この頃の私は現役時代よりも10kg増え、体重は60kgオーバー。とはいえ169センチの60kgなんて、実際のところものすごいデブというわけではない。だから私はわざわざ目を細めて口をすぼめ、顎をひいて二重顎を演出し、スカートもミニサイズを着用し、とにかく通常より太って見せることに専念した。

ハート型のサングラスにパラソル、ふりふりのミニスカートというアイドル衣装で、「久しぶり〜」とハイテンションで登場した私。ステージ上での行動は、姉さんが細かく指示を入れた“台本”があった。

セットリストは不倫をネタにするようなラインナップで大大大暴走。もともとお世辞にもうまいとは言えない歌唱力で客席の反応を困らせたうえ、「疲れちゃった」と言って途中で歌うのをやめたり。着替えたセーラー服の衣装では三段腹がよく見えるようにトップスはあえての短い丈だったのは姉さんの戦略だ。スカートもあえて小さいXSサイズにファスナーも閉めずに開けっ放し。服が入らない様子をアピールすることで、少しでも“激太り”を印象付けた。

まさにデジタルタトゥーが刻まれた瞬間だ。

当時は「デジタルタトゥー」という用語もなかったけど、炎上もデジタルタトゥーも、タレントとしての先駆者は自分なんじゃないかと思う。“人に語れる壮絶な体験があればいいのに”なんて思っていたグラドル時代の自分と、もし話せるものなら話し合いたい。

念願の「注目」を浴びても…

このライブは、一大センセーションを巻き起こした。

〈突然の芸能界引退＆激太りの小阪由佳が超過激ライブ‼ 現役グラドル暴露と見事な“三段腹”披露〉（オリコンニュース）

〈プッツンアイドル⁉ 小阪由佳が大暴れ〉（リアルライブ）

〈小阪由佳 飛び出したのは三段腹だけじゃない 整形アイドル実名暴露〉（東京スポーツ）

歌っている間も撮影タイムも、ものすごい数のフラッシュを焚かれた。久しぶりのカメラの前で、トップスをまくってみせるサービスショットもしてみせた（姉さんの台本どおり）。カメラマンが喜ぶようなショットは得意だったはずなのに、過激な言動とは裏腹に、裾をたくし上げる私の手は小刻みに震えていた。

舌っ足らずの口調でどこを見てるのかわからない虚ろな目付き、体じゅうの発疹。異変は明らかなのだが、記者たちに〈ブログのキャラは本当だったんだ〉と思わせるには十分すぎた。

私はといえば、念願の「注目」を浴びたはずなのに、嬉しくもなんともなかった。こんな注目のされ方で、良い訳がない……。

