Ｊ３アスルクラロ沼津は１９日、静岡・裾野市内で公開練習。地元・沼津市出身のＭＦ鈴木拳士郎が完全合流した。

鈴木は１０月５日の高知戦で負傷。右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷で全治８週間と診断されていた。復帰予定は１２月上旬で、１１月２９日が最終節となる今季リーグ戦の出場は絶望と思われていたが、この日の練習でフルメニューをこなした。

まだ右膝はテーピングでガッチリと固定されているが、「チーム状況を考えて、少しでも力になりたいと思った。先週の終わりの練習から、無理やり復帰しました」。愛鷹小時代はアスルクラロ沼津Ｕ―１２でプレーするなど、中学まで下部組織で汗を流してきた。当時は地域リーグで「Ｊリーグに参入する姿は想像していなかった」と感慨深げに話す。「（Ｊから）落としたりしたら、歴史を作ってきた人たちに申し訳ない」

チームは現在最下位。このまま終わればＪＦＬ・レイラック滋賀との入れ替え戦に回るが、残り２試合を連勝すれば、１９位に浮上する可能性もある。「やれることをやって準備していきたい」。ピッチを駆け回って仲間を鼓舞し、自身も今後の出番に備えてコンディションを上げて行く。

（里見 祐司）