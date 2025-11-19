◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス プロアマ戦（１９日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）

今大会終了時の賞金ランク５位までは１２月の来季米ツアー予選会に出場でき、１位は２次が免除されて最終からの受験が可能になる。２位で今週を迎えた今季２勝の生源寺龍憲（フリー）が開幕前日の１９日、プロアマ戦で１８ホールを回り調整した。

前週の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズを制した金子駆大（ＮＴＰホールディングス）に逆転を許し、５月以降守ってきた１位から陥落した。「トップでファイナルから行けたらベストだったけど、セカンドからでも行って通ればいいので。今週も精いっぱい頑張ればいいかなと思っている。相手はコントロールできないので自分のやることに集中して、ＱＴ（予選会）に向けてやっていきたい」と思いを明かした。

今大会で優勝なら金子を逆転し１位に返り咲くが、かなわなかった場合は２次（２〜５日）、最終（１１〜１４日）に備えて次週のカシオワールドオープンを欠場する。「セカンドからになった場合は休んで、日程的に余裕をもって行こうと思っている」。今週が今季日本ツアー最終戦になる可能性もある。

コースは「世界基準のセッティング」を目指し、昨年から名誉トーナメントアドバイザーをつとめる青木功の監修のもと大幅に改造された。総距離は７５ヤード伸びて７１１７ヤードに。４番がパー５からパー４になり、パー７０に変更になった。「シンプルに長くなった。セカンドショットはロングアイアンばかり。（バーディーを）取れるホールでしっかり取れないといいスコアを目指せない。今週はアイアンがうまくいっていないので、アイアンの距離感が今週はキーになる」と口にした。