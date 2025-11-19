日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンが、１月にＲマドリード所属の２１歳スペイン人ＦＷゴンザロ・ガルシアをレンタル移籍で獲得する方針であることが明らかになったと、英大衆紙「デイリー・ミラー」が報じている。ブライトンは、今夏の世界Ｗ杯で４ゴール１アシストの活躍をしながらも、チーム内の厚い攻撃陣の壁に阻まれベンチウォーマーとなっているガルシアに白羽の矢を立て、今季の後半戦の飛躍を狙っているという。

今夏にブラジル代表ＦＷペドロをチェルシーに放出。今季はベテランＦＷのウェルベックが踏ん張り、これまでのところ１１試合終了時点で４勝４分３敗の勝ち点『１６』で１１位と健闘しているが、来季の欧州戦出場権獲得を視野に入れた場合、決定力を高めて、４位から１０位までが勝ち点『１９』から『１７』のわずか勝ち点２点差でひしめく上位争いに参戦したいというのが本音だ。

９月２７日のチェルシー戦から５試合のリーグ戦を欠場している三笘の復帰も合わせて、上位陣に食い込みたいブライトンの野心が実るのか。ゴンザロ・ガルシア獲得もその鍵を握る補強となりそうだ。（英通信員・森 昌利）