Amazonで毎日開催されているタイムセール。人気の家電メーカー「PHILIPS」の電動シェーバーもお求めになりやすくなっています。

肌に優しい電動シェーバーが41％オフで1万円切りに

今回のタイムセールでは、フィリップス・ジャパンが販売する「Shaver 5000X series」が41％オフの9,780円（税込）で販売されています。

↑「Shaver 5000X series」

「Shaver 5000X series」は、肌に優しいシェービングの実現をうたう電動シェーバー。ヘッド部分に1平方センチメートルあたり100,000個のマイクロビーズを配置する「マイクロビーズコーティング」により、一般的な非コーティング素材に比べて20％肌への負担を軽減するとのこと。

また、360度可動する柔軟性に優れた「360-Dフレックスヘッド」が顔の凹凸にフィットし、そり残しを低減します。内蔵する27枚刃には、刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃を使用。自動研磨システム搭載のパワーカット刃が毎分 55,000 回のカットアクションでヒゲを効率的に剃りあげます。

↑ヘッド部分に1平方センチメートルあたり100,000個のマイクロビーズを搭載した「マイクロビーズコーティング」。

↑360-Dフレックスヘッドが顔の凹凸にフィット。自動研磨システム搭載の27枚刃でなめらかな剃り心地に。

IPX7防水仕様により洗面所でのドライシェービング、シャワーを浴びながらのウェットシェービングといった複数のシチュエーションに対応可能です。水ですすぐだけで本体を丸洗いできるため、お手入れも簡単にできそうです。

フィリップスの電動シェーバー「Shaver 5000X series」をお得に試すなら今！この機会をお見逃しなく！

【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (回転式・お風呂剃り & 丸洗い可) X5007/05 ブラック【2025年モデル】【Amazon.co.jp限定】 PHILIPS \9,780 （2025/11/18 13:36時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

