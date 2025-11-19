「細身シルエットが苦手」→【しまむら】へ！ 40・50代が穿きたい「ゆるっとパンツ」

脚のラインが目立つ細身のボトムスは苦手。そんな大人におすすめなのが【しまむら】の「ゆるっとパンツ」。気になる体型をカバーしてくれそうなシルエットで、自然とおしゃれ見えが叶いそう。トレンド感のあるデザインや着回しやすいカラーなど、大人世代のデイリーコーデに取り入れやすいパンツが、手に取りやすい価格なのも嬉しいポイント。ゆったりしたボトムスが好みなら、お気に入りの一本が見つかるかも。

丸みシルエットと優しげカラーで大人可愛く

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

丸みのあるシルエットが今っぽいコクーンパンツ。太めでゆるっとしたラインとゴム仕様のウエストでリラックス感がありつつ、こなれて見えるデザインです。ほんのりピンクのカラーが優しげな印象を演出し、コーデにやわらかさをプラス。季節感のあるコーデュロイ素材で、あたたかみのある大人可愛いカジュアルスタイルを楽しめそう。

セットアップコーデもできる上品コクーンパンツ

【しまむら】「TT＊CHIAコクーンPT」\1,969（税込）

太すぎずすっきり見せてくれそうなデザインで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいパンツ。ほんのりとカーブを描くシルエットが特徴です。腰まわりはタック入りで、適度にゆとりがありながらもダボつかず上品な雰囲気に。同素材のベストとセットアップでも着られ、オンオフ問わず活躍してくれそうです。

たっぷりボリュームのサマ見えシルエット

【しまむら】「MKOTツイルタックコクン65」\2,189（税込）

全体にたっぷりとゆとりのあるシルエットで、腰まわりから脚までラインを拾いにくいボリュームパンツ。ウエストはぐるっと一周ゴム仕様で、快適に過ごせそうです。タックが複数入っていて、プリーツのように立体感のあるデザインも魅力。コンパクトなトップスとも好相性で、カジュアルコーデもバランスよく決まりそう。

やわらかそうな素材感が魅力のカーブパンツ

【しまむら】「TNK*TRダンボール68」\1,639（税込）

ダンボールニット素材を使用した、やわらかそうなパンツ。@miu___wearさんも「もっちもちで穿き心地抜群！」とコメントしているように、快適な穿き心地を期待できそう。ほどよいワイド感とカーブシルエットで、今っぽいパンツスタイルを楽しめそうなデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@hiro77and様、@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N