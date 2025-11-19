〈毎日バターカツカレーを吐きながら食べ、ストレスで掻きむしりも…元グラドル・小阪由佳（40）が「注目を集めるため」させられた“地獄の10kg増量生活”〉から続く

華々しい芸能界で活躍していたはずの彼女をドン底へ落としたのは、信頼していた占い師の「姉さん」だった――。現在はタレント活動を続けながら、芸能事務所も代表を務める小阪さんが、自身の“洗脳”体験について綴った『六本木洗脳』（晶文社）より一部を抜粋してお届けする。

「姉さん」からの心理的な支配の下、なんとか前を向こうと保育園で働き始めた小阪さん。しかし、少しずつ抵抗の兆しを見せ始めた彼女に対して「姉さん」が良い顔をするはずもなかった……。（全4回の3回目／続きを読む）



小阪由佳さん ©山元茂樹／文藝春秋

2011年11月某日 外界との接触と洗脳のほころび

保育園で働くようになると、増えた体重を維持できなくなった。単純に生活が規則正しくなったことが大きかったと思うが、やはり外界との接続は、それまで姉さんによってつくられた洗脳という殻に少しずつヒビがはいっていく。

他の人と関わるようになったことで、私は自分がされていることはおかしいんじゃないか、と疑問を抱き始めた。シンプルに、「なんで私は孤立しなきゃいけなったのか」とか、「なんで食べることが苦痛になってきたんだっけ？」とか。

そうした小さな気づきは、少しずつ、でも確実に殻のヒビを広げた。卵の殻にヒビが入り、ちりちりと亀裂が枝分かれしていくように。闇の勢力・小阪由佳Bに虐げられていた小阪由佳Aが、おぼろげながらも息を吹き返し始めていた。

同時に、姉さんにも少しずつ“意見をする”ようになった。それまで姉さんの指示には絶対服従だったのが、厳しそうだと思ったら「それはできないかもしれません」とためらいを見せ始めた、「太れ」という命令にも、「あとどれぐらい太れば良いんですか」と恐る恐る聞いたら、姉さんは「マツコ・デラックスくらいまではいかないと」と適当なこと言う。

マツコさんの外見だけに注目した浅はかさに私は一気に落胆した。

これがきっかけに「これ以上太れないです、すいません、ごめんなさい」ときっぱりと言えるようになった。

「奴隷」と言われて

実際、体は限界だった。何を口に入れても吐き出してしまい、もはや食べ物を見たくない。頭皮には自分の爪がつけた傷でかさぶたがデコボコしていた。油の摂りすぎで皮膚炎が悪化し、全身が象のように固くボロボロな肌砂漠と化した。私はこれ以上自分の身体を痛めつけることができなかった。

自我が出てきた私に、姉さんの態度は今までよりずっとひどくなっていった。

「あんたのためにずっと言ってたんだよ‼」

ビジュアルとしての「作品」を保てないと思った姉さんは、会う人会う人全員に、「これ、私の奴隷だから」「犬なんで」などと紹介するようになった。自分が権力を持っているという誇示のためだ。

ただし私も、「奴隷じゃありません」と否定するほど元気になっているわけではない。とはいえ、「奴隷です」とも言い切れない。

「あぁ、ははは……。どうも」

ヘラヘラとした曖昧な薄ら笑いで頭を下げるのが精一杯。本心ではないから相手と目を合わせられるはずもなく、視線はいつも斜め下を向いていた。

小阪由佳Aは「なんでこんなふうに言われるんだろう」と腑に落ちないが、小阪由佳Bが「姉さんにまた怒られるよ」と言う。

怒られたくない、怒鳴られたくない、叱られたくない、嫌われたくない。

そんな私に、姉さんは思いつく限りの悪態を浴びせまくった。

「脳みそ腐ってるんじゃないの？」

「お前自分が馬鹿で何もできないこと、わかってんの？」

「ほんとただのデブだよね」

人は「こいつ、私の奴隷です」とデブの女を紹介されたら、どう思うだろうか。

もし「そうなんだ〜！」とテンションが上がる人がいるとしたら、だいぶ問題がある。どう見ても変な2人の距離感を訝いぶかしがり、姉さんが離れた隙を見計らって、こっそり「大丈夫？」と心配そうに聞いてくれる人もかなり多かった。私は「大丈夫です」と答えるだけだったけど。

意地悪のヒートアップ

基本的に姉さんが開催するホームパーティーの時は、姉さんが本当にたくさんのメニューを用意した。調理師免許をもつほど料理が得意な姉さんは、チーズやカナッペのようなおつまみ系からローストビーフ、パスタ、ご飯ものまで、料理の腕はたしかだった。

姉さんは自分が食べるのもだが、他人が「おいしい、おいしい」と言って食べている姿を見るのが好きなタイプだ。だって、自己肯定感が上がるから。「料理上手ですね」と間違いなく言ってもらえるから。そして、いつも片付けるのは「奴隷」の私の仕事だった。

パーティーでの私は、姉さんに「奴隷」として紹介される以外に、「料理が残らないよう、お前が全部食べろ」というミッションを課されていた。まるで大食い企画だが、姉さんは途中から男の子と喋るのに熱中してくれるから、私にも多少監視下から外れる“自由時間”が生まれ、食べきれないものは少しずつ、バレないように捨てていた。

すでに太る能力がない私に、姉さんはわかりやすいイジメを繰り出し、その露骨さはピークに達しようとしていた。それまでは、飴と鞭を使い分けていた。太れとか、あれをやっておけといった命令があっても、必ず「応援しているから、厳しく言うんだからね」という言葉があった。

それが、絵に描いたような幼稚な意地悪がヒートアップするようになったのだ。

夜に「アイス買ってきて」と突然言い出す。機嫌を損ねないように急いで買って戻ってくると、姉さんは「やっぱりいらない」と言って、その場でポイッとゴミ箱に捨ててしまう。

そういった「○○を買ってきて」というパシリ（彼女の目線で言えば奴隷）みたいなことはそれまでに何度もあったが、そのレベルが酷くなった。悪化する時は、誰かといる時のことが多かった。

「こいつ私の奴隷だから、頼めばなんでもやるんだよね」

「なんか欲しいものあったらこいつに頼んでいいよ」

という調子で、従順な私を見せびらかすことで、自分のポジションをアピールしたかったのか。あの時の姉さんの心理は未だにわからない。当時の私は、そんなことをすればするほど、周りが姉さんに対して引いていっている姿を見るくらいの冷静さは戻ってきていた。だから、反発は出来ずとも、こんなことしてもイメージが悪くなるだけなのに……と内心思っていた。それでも、恐怖心が強く、嫌味や悪口を言われるのが辛くて、自分を守るため、淡々と言うことを聞いていた理由は、とにかくもう面倒だったから従っていた。いつ怒るかもしれない姉さんに怯えていた。

トイレで切り落とした髪

ある日、姉さんの命令でべリーショートにされた私の髪はボサボサに伸びていたことに気づいた。奴隷扱いされながらも、ようやく自分の見た目に向き合い始めていた私は、久しぶりに自力で美容院へ行った。きれいに整え、当時流行りのレイヤーを入れてもらうと、心は少し明るくなった。

美容室から帰った夕方、姉さんに渋谷の居酒屋に呼び出された。向かうと、姉さんが最近お気に入りの男性と友人の女性がいた。女性は、切りたてホヤホヤの私の髪を見るなり、「すごくいいね！」と手放しで褒めてくれた。

切ってよかったな、と私が少し照れながらも嬉しそうにする横で、姉さんは私を睨みつけ、「ねえ、やばいもんもってこないで」と言い放ち、おしぼりを投げつけた。姉さん曰く、髪の毛を切った私に何らかの霊がついているとか。髪に霊が付いているから、その髪型は「失敗」だと断言した。もはや占い師なのか霊媒師なのかわからなくなっていた。

髪型に文句を言うだけでなく、まさか霊を根拠に、否定してくるとは。そんなに私が褒められるのがイヤなのか……。

目頭がカーっと熱くなった私は思わず立ち上がり、店員さんに「買った服のタグを切りたい」と嘘をついてハサミを借りるとそのままトイレに駆け込んだ。トイレの鏡の前に仁王立ちになると、そのままハサミを持ち直し、その日に綺麗に切ってもらった髪の毛をまとめて手で掴んでは、ザクッと一気に、間髪入れず切り落とした。さっきまでの艶っぽい髪の毛は私から離れ、流行りのレイヤーは無くなり、一瞬にしておかっぱ頭になった。惨めだった。尽くしている人から褒められたいのに、ただ普通に生きたいだけなのに、何をやっても否定される。髪の毛すら、私が自由にできる部分は残されていない。

洗面台に散乱した髪の毛を素手で拾い上げながら、悔しくて悲しくて腹が立って、いろんな感情が混ざって、鏡に映った自分の姿を見て声を殺しながら大声で叫んだ。

「ゔゔゔ……もう……こんな思いしたくない」

（小阪 由佳／Webオリジナル（外部転載））