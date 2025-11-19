保育士だった25歳の女を逮捕 園児を「後ろに引っ張り倒す」「顔をたたく」傷害と暴行の疑い 県と市は保育士10人が虐待に関わったと認定 福岡
福岡県田川市の私立の認可保育園に勤務していた元保育士の女が、園児への傷害と暴行の疑いで逮捕されました。この保育園では、元保育士を含む10人の保育士による虐待を県と市が認定しています。
逮捕されたのは、田川市の無職で元保育士の中村麗奈容疑者（25）です。
警察によりますと、中村容疑者は、田川市の松原保育園で保育士として勤務していたことし7月から8月の間、担任だった5歳児クラスの園児の首付近をつかんで後ろに引っ張り倒すなどの暴行を加えたほか、顔を複数回たたくなどし、顔面打撲の軽傷を負わせた疑いです。
警察の調べに対し、容疑を認めているということです。
松原保育園をめぐっては、ことし7月から8月にかけて、園に勤める保育士10人が園児を殴る、たたく、つねるといった虐待などに関わっていたことを県と市が認定していて、10月に改善勧告が出されていました。
警察は、中村容疑者の余罪の有無について捜査するほか、ほかの保育士についても園児に対する暴行がなかったか調べる方針です。