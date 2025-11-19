福岡県田川市の私立の認可保育園に勤務していた元保育士の女が、園児への傷害と暴行の疑いで逮捕されました。この保育園では、元保育士を含む10人の保育士による虐待を県と市が認定しています。



逮捕されたのは、田川市の無職で元保育士の中村麗奈容疑者（25）です。



警察によりますと、中村容疑者は、田川市の松原保育園で保育士として勤務していたことし7月から8月の間、担任だった5歳児クラスの園児の首付近をつかんで後ろに引っ張り倒すなどの暴行を加えたほか、顔を複数回たたくなどし、顔面打撲の軽傷を負わせた疑いです。



