元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。経歴を疑われた過去について語った。

北海道出身の杉村は、歯科医だったという父と祖父の影響で、幼い頃からテニスをしていたとし「高校3年生の時に。国体で優勝して」と少年男子ダブルスで優勝したと胸を張った。

だがかつてその経歴を疑われたことがあったとし、「自民党の公募の試験があったんです」と回顧。杉村は筑波大を中退しており「それはちゃんと正直に書いて。履歴書には“国体優勝”って書いたんですよ」と打ち明けた。

すると「党の武部幹事長から、この国体優勝を疑われましてね」と当時幹事長だった武部勤氏から疑われたと言い、「お前、本当に優勝してるのか」と問い詰められる事態に。「証明しろ」とも言われるも「賞状も（その場では）何もないですし、素振りしてもしょうがないですからね」と困ったという。

そこで武部氏の指示で職員が日本スポーツ協会に電話して確認を取り「確かにこの人物、国体で優勝しております」と報告。武部氏が「よし！」とようやく認めてもらえたと振り返った。

司会の黒柳徹子が「テニスの才能は凄かったの」と問うと「テニスの才能は凄かったと思いますね。独学。普通の体育の先生にね。部活の顧問でしたし。しばらく大学、社会人になってからは離れていたんですけれどもね、もう3年前に久方ぶりにテニス始めましてね」と杉村。

今年7月には「毎日テニス選手権」のベテランの部45歳以上男子ダブルスで準優勝したとし、「うれしくてねえ」と声を弾ませた。