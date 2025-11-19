〈「霊がついている」と居酒屋のトイレで髪をザクッと…元グラドル・小阪由佳（40）が明かす「逆らえなかった」年上の占い師女性からの“精神的支配”〉から続く

2009年、グラビアアイドル・小阪由佳さんが突然の引退を表明した。その後、開設したブログでは常軌を逸した投稿を繰り返し、2010年に開催したライブではマスコミの前に“激太り姿”で現れる。華々しい芸能界で活躍していたはずの彼女をドン底へ落としたのは、信頼していた占い師の「姉さん」だった――。

2012年1月 再出発

人生は選択の連続とはよくいうけれど、その選択の意思決定に大きく関わるのは、過去の経験や知識と周囲の環境だ。洗脳されていた自分が正気を取り戻し始めたからといって、すぐに何かができるわけではない。

保育園で働くために、何社も何社も面接を申し込んだ。私のやる気とは裏腹に、本名で芸能活動をしていたことがアダとなって行く先々で不採用となる。名前を検索したら心配になるような素行しか出てこないのだから、ごもっともだ。ならばと芸能歴を伏せたら採用されたが、その後結局バレてしまい「ファンやマスコミが来たら厄介」との理由でクビになってしまった。

スキャンダルの弊害。新しい世界へと意気込んでいただけに、かなりへこんだ。私はあまりにも世間知らずだった。

他の人に迷惑をかけるわけにはいかない。それでも、保育の仕事をしたいという想いは変わらない。粘り強くいくつもの保育園の門を叩き、自分の来歴も包み隠さず説明して、ようやく拾ってくれる保育園に出会った。面接に落ち続け、自分の人生が否定されるような気持ちになるのは悲しかったけれど、自分の足で自分の道を歩いているという実感があったし、生きる理由に“保育園で働く”という夢を叶えることを掲げた以上、絶対に諦めるわけにはいかなかった。

なんとか採用され、保育園で仕事をするようになってから体重は3ヶ月で10kg減り、60kg台になっていた。生活を戻せば体重も多少戻るんだなとは思ったが、残りの10キロは全然落ちないし、脳は洗脳によるダメージで蝕まれていた。

ただ、傷ついた体は、修復できるかもしれない。元通りとはいかずとも、何らか修復する方法が模索できる。もしくは、修復できないものはできないというジャッジがハッキリしている。でも脳と心は、壊れた時の治し方がわからない。治るかどうかも霧の中だ。

洗脳のダメージとリカバリ

これは実体験でしかないのだが、「あなたはできるよ」と言われて育った脳と、「あんたは何もできないんだから」と言われた脳は、絶対その機能に影響があると思う。私は洗脳されていた間、狭い世界で四六時中罵声を浴びせられたせいか、脳が自力で考えることを放棄するようになっていた。人は傷つきすぎると思考を停止させ身を守るように出来ているらしい。実際に、過大な負荷がかかった脳は主体的な判断力を失い、受動的になるという。

「お前、ほんと脳みそ腐ってるな」と呪文のように唱えられ、罵倒され続けた結果、私には“自分の脳は腐っているんだ”という刷り込みがなされたようなのだ。実際に、ものを覚えられなくなっていた。しかも呂律がまわらない。

「私の脳は腐ったの？ このまま社会で生きていけるの？」

私のリカバリは、「脳は腐っていない」ということを自分に教えてあげるトレーニングから始まったといっていい。

大丈夫、大丈夫。私の脳は腐っていない。自分の名前は言えるし、やりたいことだって見つかった。話ができる友達も、少しだけどいる。

“ものが覚えられない”とはどういう状態か。わかりやすいところでは、言われたことをすぐに忘れてしまう。保育園で「お昼寝用の毛布を用意して」とか「おやつを準備して」とか言われても、3歩歩けば忘れてしまう感覚だ。

「まだやってないんですか？」

「さっき、お願いしましたよね？」

当然、確認される。でも、頼まれたことは何もできていない。

せっかく受け入れてくれたのに、何の役にも立てていないどころか、足を引っ張っている。

やっとの思いで暗闇から掴んだ細い細い糸を、手放したくなかった。

どうしよう、どうしよう。

メモ帳に言われたこと、やるべきことをひたすら書いて、書いて、書いた。書いたメモはいつでも見ることができるよう、常に手に持っていた。そうでないと、書いたことそのものを忘れてしまうから。

洗脳の影響で、対人恐怖症も発症していたことは少し触れた。

自分が何かをすれば嫌われるのではないか。怒られるのではないか。面談のように目的がハッキリしている場ならなんとか乗り切れるのだが、それでも言葉に詰まる。さらに日常のコミュニケーションは恐怖だった。

言葉の障害も

対人恐怖症であらわれる症状は人それぞれだろうが、私の場合、発語にあらわれた。

「あ、あ、え、あ、え、あ、それは……」

言葉がうまく口から出てこない。文字は喉にひっかかり、口の先からボトボトとこぼれ落ちて、文章を作らないまま消えていく。吃音症だ。

「え？ なんて？」

聞き返されると、ますます焦った。

「ごめんなさい、ごめんなさい」

呂律は回らないのに、謝る言葉だけは滑らかだった。

さらに「さしすせそ」がまったく言えなくなった。元々滑舌が良いほうではなかったとはいえ、「サ行」を言っているつもりで、「タ行」になってしまうのだ。これは「構音障害」といって、ストレスから発症することもある体のサイン。

舌っ足らずの小さい子が「おしり」と言おうとして「おちり」となってしまったり、「おしっこ」を「おちっこ」、「さかな」を「たかな」と言ってしまったりすることがあるが、まさしくそれ。自分では無自覚だったが、ある日園児から「先生、変だよ」と言われて、自分が障害を起こしていることを知った。

絵本の読み聞かせをしている時のこと。

「わーてんちだ、可愛いね！」

出てきた天使の絵に対して、私はそう言ったらしい。

「先生、『てんち』じゃなくて『てんし』だよ」

ん？ 私、なんて言った？

「てんちでしょ？」

「違うよ、『てんし』だよ」

耳ではサ行とタ行の区別がついていても、「てんし」と言おうとすると、実際に口から出てくるのは「てんち」。

あれ、言えなくなってる……。

園児たちはやさしい。「また間違ったら教えてあげるよ！」と言って、私がどんな滑舌でも私の読み聞かせに耳を傾けてくれた。その無邪気さにどれだけ救われたかわからない。子どもたちは本当に本当に可愛くて、穴だらけになっていた心の隙間を埋めてくれた。

あの時私が保育園で働くことを選んだことは人生のベスト選択上位3位に入っている。

洗脳からの脱出劇

しかし、仕事ができない自分を許すことができず、苦しんだ。それに、子供たちが懐なついてくれることは嬉しいのに、愛されることが許せない自分もいる。完全に、洗脳の後遺症だった。

「お前は無価値だ」

「迷惑ばかりかけやがって」

「何のために生きてんだよ」

社会に自分の需要はない。存在していることも許されない。

洗脳から脱出しようとする小阪由佳Aの足を、姉さんの言葉を一身に浴びた小阪由佳Bが強力に引っ張る。

洗脳されている時も死んでしまいそうなほど辛かったが、そこからの脱出劇も同じくらい辛かった。

洗脳されている時は、自分から目を背ければよかった。だけど、姉さんから離れて一人で生きると決めたら、今度は「自分がやってきたことから逃げてはいけない」と思い詰めた。

事務所は怒ってるよな…。

ブログやライブでは名指しで罵倒しまくったから、いろんな人を相当不快にさせただろうし、迷惑もかけたよな…。

私から一方的に連絡を切った人たちは、恨んでるだろうな…。

なんであんなことをやってしまったんだろう。いくら姉さんの言うなりだったとしても実行した肉体は私だし、最終的に「やる」と決めたのも私。許されるはずがないことをやった自分が許せない。

でも、そうした後悔や怒りが芽生えたところで、時間は戻らない。「自分を許せない」という感情をどうすることもできない現実が立ちはだかった。

自分が嫌い。本当に本当に、だいっっっきらい！

たどりついた答え

だけど、いつまでもこのままではダメだ。この気持ちのまま生きていくのは、あまりにも辛すぎる。生きていくと決めたなら、この苦しみを背負い続けるのではなく、どうにか明るい方へと道を作らなくてはと毎日考えていた。

ファーストステップは、与えられた居場所で役に立つことだと考えた。保育園で働くにあたって、ものを忘れる、人と話すのが怖いといったことはネガティブな要素でしかない。そしてすべての根っこは「自分を許せない」というマインドにある。

どうしたらこの辛さから抜けられるのか─相談する相手もいないので、手当たり次第に本を読んだ。よくあるでしょう、『死にたくなったら読む本』とか『自分を愛せないあなたへ』とか。片っ端から購入しては1冊読んだら次の本へ、次の本へと読み進め、2冊を同時に読んでいたこともある。

そしてたどり着いたひとつの答えが、「嫌い」の先にある「許す」という行為だった。自分を好きになんて、ならなくてもいい。ただ少なくとも、自分が生きていてもいい、と許されたい。では、どうすれば私は自分を許していくことができるの？

1年以上読み続けた本は部屋の本棚からあふれ、床に山積みになっていた。

（小阪 由佳／Webオリジナル（外部転載））