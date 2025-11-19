“フッくん”こと布川敏和、24歳愛娘との“顔出し”親子2ショットに反響「めちゃくちゃ美人さんですね」「凄く綺麗」
元シブがき隊のメンバーでタレントの“フッくん”こと布川敏和（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。愛娘との“顔出し” 親子2ショットを公開した。
【写真】「素敵な写真」布川敏和＆次女の“顔出し”親子2ショット
布川は「愛娘･花音が 今日から沖縄で仕事だっつうんで, 空港まで送ってあげた〜〜〜」とコメントし、グラフィックデザイナーとして活躍している次女・布川花音さん（24）との和やかな親子2ショットを披露している。
車内で撮影した写真では、寄り添う姿で穏やかな笑顔を見せ、空港までの道のりを親子だけの特別な時間として楽しんだ様子がうかがえた。
この投稿に、コメント欄には「花音ちゃん、凄く綺麗」「お久しぶりに可愛い花音ちゃんとカッコ良過ぎるフックンパパの素敵な写真」「仲良しですね」「花音ちゃん、めちゃくちゃ美人さんですね」などの反響が寄せられている。
