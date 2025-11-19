都心のマンション価格が高騰している。具体的にどのエリアが人気なのか。X（旧Twitter）でさまざまなデータを可視化・発信しているにゃんこそばさんの著書『データでわかる東京格差』（SB新書）より、中古マンションの取引価格に関する箇所を紹介する――。（第2回）

■マンション価格はどこまで上がるのか

中古マンションの取引価格を「最寄り駅別」に可視化してみました（図表1）。

2001年以降築、駅徒歩15分以下、60〜100m2の成約価格を「70m2相当」に換算（『データでわかる東京格差』より）

データソースは国土交通大臣指定の不動産流通機構（REINS）に登録された成約情報をまとめたサイト『REINS Market Information』（筆者による独自集計）です。

2024年6月〜2025年5月に成約した物件のうち、2001年以降築、駅徒歩15分以下、専有面積60〜100m2の部屋を対象に、実際の成約価格を一般的なファミリー向け住戸の広さである「70m2相当」に換算した上で、各駅の価格の中央値を100万円単位で表しています（例：100＝1億円）。

注意点（1）

今回参照したデータは、『REINS Market Information』で一般公開されている成約情報です。国内最大級の取引データベースですが、市場のすべての取引を捕捉しているわけではありません。

注意点（2）

国の不動産価格指数や学術研究など、より厳密な分析が求められる場合には、築年数や階数といった条件を統計的に調整する「ヘドニック法」などの手法が用いられることもあります。

■予算2億円でも買えない物件がある

東京で中古マンションの価格が最も高いのは、港区、千代田区、渋谷区といった山手線の南半分のエリアです。中央値1億6000万円〜2億4000万円ですから、2億円の予算があっても約半数の物件には手が届きません。

また、このエリアを取り囲むように、都心から東京湾岸にかけての一帯（中央区、江東区、港区の一部）、城南エリア（品川区、目黒区、世田谷区の一部）、そして山手線の北半分（文京区、豊島区の一部）にも中央値1億円〜1億4000万円の地域が広がっています。

3年前（2021年2月〜2022年1月）の価格マップと比較してみましょう（図表2）。

直近1年（2024〜2025年）と比べて20〜40％ほど安い駅が多かった（『データでわかる東京格差』より）

当時は山手線の南半分で1億円〜1億5000万円、周辺エリアで7500万円〜9000万円程度でしたから、都心周辺の中古マンション相場は、わずか3年で1.3〜1.6倍まで上昇したことになります。

2025年3〜5月の最新データによると、江東区豊洲で取引された中古マンション（2001年以降築）の70m2換算価格の中央値は1億2500万円です（REINS Market Informationより）。この価格のマンションを35年ローン（変動金利0.879％）で購入する場合、月々の返済額は約34.6万円に達します。

これに管理費、修繕積立金、固定資産税を加えると、年間の負担額は480〜500万円ほどとなります。

■資産性を重視して都心の物件を購入する

もはや、世帯年収2000万円のパワーカップルであっても、手取りの3分の1以上が住居費に消える計算ですが、なぜ、このような高額なマンションが売れているのでしょうか。

その答えの一つが、都心・人気マンションの高い資産性です。賃貸では家賃がすべて掛け捨てとなりますが、資産として購入すれば、将来の売却によって利益を得られる可能性があります（厳密には管理費、修繕積立金、固定資産税は掛け捨てになるほか、購入時と売却時に仲介手数料などの諸経費がかかります）。

例えば、2020年に江東区豊洲の中古マンションを6500万円で購入し、2025年に1億2500万円で売却したとします。

当時35年ローン（当時は変動金利0.375％程度）で購入した場合、売却益6000万円から諸経費、ランニング費用（管理費、修繕積立金、固定資産税）、利息、そして売却時の譲渡所得税を差し引いても、約5年間の住居費が実質的にかからなかったばかりか、4000万円以上の現金が手元に残った計算になります（保有期間などにより譲渡課税は異なる）。

このマンションを2025年に購入する新たな所有者にとって、月々40万円以上の支払いは決して軽いものではありませんが、将来、もし前の所有者のように数千万円の売却益を得られると期待するならば、近隣で賃貸マンションを借りた場合との差額（月10万円程度でしょうか）を一種の積み立て投資と捉えることもできるでしょう。

■世帯年収2000万円の現実的な選択肢とは

もちろん、予算を増やせば増やすほど毎月のキャッシュフローは苦しくなりますし、もし市況が悪化した場合の損失も大きなものとなります。

東京23区で6歳未満の子どもがいる共働きファミリーの上位7〜14％が、世帯年収1500〜2000万円（総務省統計局「令和4年（2022年）就業構造基本調査」）です。この収入層のファミリーが、短期的な売却益よりも、安定した住環境や月々の家計負担を重視する場合、8000〜9000万円台（少し予算を広げて10000〜11000万円台）までの物件が現実的な選択肢となるでしょう。

都心の東側では門前仲町、清澄白河、住吉といった江東区の駅が挙がってきます（図表3）。

あくまで中央値である点に注意したい。人気のマンションでは70m2で2億円を超える取引も珍しくない（『データでわかる東京格差』より）

これらの駅は東京メトロ東西線、半蔵門線で大手町まで10分前後という好立地に加え、かつての貯木場を整備した「猿江恩賜公園」「木場公園」や、江戸時代の大名屋敷跡地を庭園として再整備した「清澄庭園」など、広大な公園、庭園が点在するのが強みです。

また、地域を縦横に流れる河川（江戸時代に開削された運河）に沿って遊歩道などの親水空間が整備されており、都会にいながらして開放感を味わえるのも大きな魅力です。

■街の個性から住居を選ぶのも一つの方法

都心の西側では大田区、世田谷区、杉並区といった23区南西部や、隣接する武蔵野市、三鷹市に8000〜9000万円台の駅が多く見られます（図表4）。

多摩川を渡ると中央値4000〜5000万円台の駅も見られるようになる（『データでわかる東京格差』より）

これらの駅は大手町まで30〜40分と、通勤アクセスこそ東側に一歩譲るものの、それぞれの駅、街に圧倒的な個性があるので、この価格帯の街をいくつか巡っていくうちに、自分たちの好みの街に出会えるかもしれません。例えば、以下のような視点で街の個性を整理してみるのも一つの方法です。

●一駅一駅の圧倒的な存在感

〜大森、荻窪、吉祥寺、三鷹

●美しく区画整理された低層住宅中心の街並み

〜雪が谷大塚、尾山台、上野毛

●駅前の活気と静かな住宅地のバランス感

〜経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵

また、近隣で予算がワンランク高い街（10000〜11000万円台）、安い街（6000〜7000万円台）と見比べてみてもよいでしょう。

街の不動産相場は交通アクセス、生活利便性、街区や街路の雰囲気、周辺住民の所得・資産水準などのさまざまな要素によって決まりますが、さまざまな街を実際に訪れることで、その街の値付けの理由が肌感覚でわかるようになります。また、我慢できる要素（あるいは外せない要素）について、自分なりの物差しを持てるようになります。

■郊外では5000万円台の物件は存在するか

2021年ごろまで、郊外のマンションには5000万円台の壁があるといわれてきました。

当時、埼玉県、千葉県、神奈川県や東京都多摩地域といった首都圏郊外では、正社員フルタイム共働き世帯がまだまだ主流ではなく、30代の世帯主（上位25％で年収約850万円）がフルローンを組んだとしても、5000万円前後の借入が現実的な上限だったためです（住宅ローンの借入額は年収の5〜6倍程度が一般的です）。

2020〜2022年に竣工したさいたま新都心駅前の大規模マンション「SHINTO CITY」（70m2前後の部屋の新築分譲価格：4500〜5500万円）も、現在（2025年6月）では7000万円ほどで取引されています。

この価格上昇の主な要因としては、都心マンションのさらなる高騰で検討者が近郊、郊外に目を向け始めたことや、共働き世帯の一般化で世帯収入が増加したことなどが考えられます。また、新卒一括採用、年功序列といった過去の雇用慣行が変化する中、転職によって収入を大きく増やす人が増えていることも無関係ではなさそうです。

■妥協しないと5000万円台の物件は難しい

2025年現在、さいたま市の大宮駅、浦和駅では、中央値が6000万円を超え、築浅のメジャーブランドは8000万円前後で取引されるようになりました（図表5）。

京浜東北線の南浦和〜大宮でも中央値で「5000万円の壁」を超えてきた（『データでわかる東京格差』より）

また、東急東横線の元住吉と日吉、東急田園都市線のたまプラーザとあざみ野、京王線の調布と府中、JR総武線の小岩、市川、本八幡、津田沼といった各方面の主要駅でも同様の価格で取引されるようになっています。

京葉線の海浜幕張も、中古マンションの相場こそ控えめですが、2019年に入居が始まったタワーマンション群「幕張ベイパーク」の取引が増えてくると、中央値で6000万円台に乗ってくるのではないかと思われます。

にゃんこそば『データでわかる東京格差』（SB新書）

とはいえ、都心から30分程度の駅でも駅力（交通利便性、商業利便性、ブランド・ステータス）や築年数などを妥協すれば、5000万円未満の物件が手に入るチャンスはまだまだあります。

SNSや動画サイトでは、マンションを利殖の手段と位置づけ、儲かるマンションの買い方を指南するような情報発信が非常に目立ちます。しかし、都心や再開発エリアの人気物件を購入できる人は、資金力や情報収集力、そして運の面でも一握りです。

多くの人にとっては、限られた予算の中で優先順位をつけ、納得できる物件を探していくのが現実的な住まい探しと言えるでしょう。本書の地図がそんな皆さんにとって少しでも有益なものとなるよう願っています。

