タレント中丸雄一（42）が19日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、特殊すぎる特技を生披露する一幕があった。

12日の放送では、ブラジャーのホックを外すのが得意だと明かし、「めちゃめちゃ速いですよ」などと豪語。番組の企画で試した上に、独り舞台でも観客を前に披露したことがあったといい、「相当うまくなりました。練習しました。そこで何となくコツをつかんで、それを拝借して、舞台でも企画としてやらせてもらった」と明かしていた。

そこで番組では、さっそくその特技を生披露することに。視聴者の声も多く届いたというが、中丸は「この番組、レスポンスやばくないですか？」と、企画の実現スピードに驚きを口にした。

スタジオに運び込まれたのは、ブラが着用された1体のマネキン。さらにMCの垣花正、コメンテーターの小原ブラスが服の上からブラを着けて、横に並んだ。ダブルMCの大島由香里がストップウォッチを持つと、中丸はこともなげに右手だけで3つのブラを高速外し。タイムは5秒27だった。

目の前で披露された地味〜な特技に、タレント松田ゆう姫は「凄さが分からない」とストレートな感想。中丸も「どういうオープニング？」と複雑な表情を浮かべていた。