ダンス＆ヴォーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のRINさんが、自身のレシピアカウントで「来客飯」を披露しました。



RINさんは「りんのご飯が食べたいよ！と地元の友人が来てくれた」とテキスト。写真で投稿しているのは「・豚の角煮たち」で、写真の真ん中に堂々と登場しています。煮崩れせずしっかりと角張った形を保ちつつ、煮卵とともに深い醤油色のたたずまいで艶っぽく佇んでいます。





そしてその周囲に「・人参、牛蒡と蓮根のきんぴら・キャベツの酢漬け」「・えのきと油揚げと大根のお味噌汁」「・佐渡の新米」と、旬に沿った根菜中心の副菜が囲んでいます。RINさんは「朝、豚肉を焼いて下茹でするところまでの仕込みをしてからお仕事へ行き」「帰宅してからじっくりと煮込んだ角煮」と工程を明かしました。









フォロワーからは「仕事の前後にだなんて…なんとシゴデキ」「お店並みのクオリティ」「RINちゃんの手料理見ると本当にお腹減ってくる」「お友達もRINちゃんも幸せになる料理だね」など、感嘆の声が集まっています。

