文化放送「みんなの音楽室」が19日、公式Xを更新。放送すべき楽曲の取り違えが発生したとして謝罪した。

番組公式Xで「平素より「みんなの音楽室」をご愛聴頂き、誠にありがとうございます。この度、11月10日（月）から12日（水）の放送におきまして「東京国際指揮者コンクール 入賞デビューコンサート」（7月10日・サントリーホールにて開催）の模様をお届け致しましたが、11月11日（火）に放送すべき楽曲と、12日（水）に放送すべき楽曲を取り違えてオンエアするという誤りがございました」と報告。

「番組を楽しみにお聴きくださっていたリスナーの皆様、指揮者のライリー・コート様、吉崎理乃様、NHK交響楽団の皆様、並びに関係各位に多大なるご迷惑をおかけ致しました事、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

誤って放送した11月11日・12日分のコンサートの模様を再構成し、改めて20日および21日の放送にてオンエアすることを伝えた。

そして「今後このような事のないよう、番組制作および確認体制を一層徹底し、より良い放送をお届けできるよう努めて参ります」とし、「引き続き「みんなの音楽室」をご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。