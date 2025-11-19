「すごすぎない？！」わたなべ麻衣、夫・JOYと娘5歳の誕生日をディズニーで祝福！ 「美男美女だね」
モデルのわたなべ麻衣さんは11月18日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日に家族で東京ディズニーリゾートを訪問した際のプライベートショットを公開しました。ファンからは祝福の声が集まっています。
【写真】わたなべ麻衣＆JOY、仲良し過ぎる家族ショット
さらに、娘について、「今年はジェットコースター系も全部制覇したしタワーオブテラーも乗れたんだよ？！すごすぎない？！？！？！」とエピソードを明かし、「５歳になった今年は楽しめるものや興味をもつものがガラリと変わってて 大人もしっっっかりと楽しめて満足度半端ないディズニーでした」とコメントしました。
この投稿にファンからは、「はーちゃんお誕生日おめでとうございます もう5歳になったんですねー！！」「可愛いファミリーを拝めて眼福でした」「ベルの衣装とミニーちゃんのお洋服とっても似合ってて可愛すぎます」「いつもはーちゃんの成長とまいちゃんの可愛さ（JOYくんも笑）が見られる投稿楽しみにしてます」「いつ見てもJOY君とまいちゃん夫婦はお似合い美男美女だねー」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
娘の誕生日をお祝い！わたなべさんは「10月19日 はーちゃんの５歳の誕生日だったので家族でディズニーに行ってきました」とつづり、10枚の写真を掲載。1枚目には、ミッキーとミニーの被り物を身に着けた夫でタレントのJOYさんとわたなべさん、映画『美女と野獣』のプリンセスに扮（ふん）した娘が写っています。
娘と乾杯！9月30日の投稿では、家族で群馬県のゲームセンターに行ったことを報告していたわたなべさん。写真には、娘とイギリスの陶磁器メーカー・WEDGWOOD（ウェッジウッド)のタンブラーで乾杯する場面が収められています。このタンブラーは親子でお揃いらしく、娘も気に入っているそうです。これからも、家族の思い出をたくさん作ってほしいですね。
