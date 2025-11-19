妊娠中に離婚危機！子連れ再婚妻が、弁護士に聞くべき最悪のシナリオと対策【ママリ】

離婚を急かしてくる夫にモヤモヤ

浮気の決定的な証拠はまだないですが

2週間ほど前に離婚したいと言われています。



その告げられる前に色々訳はありますが、旦那の言い分としては

「上の子（子連れ再婚）を自分の子として見れなくなった」

「それに当たって私に対しても気持ちが冷めた」

「（私が旦那の怪しい行動に対して位置情報を知る為に）AirPodsを仕込んだことが離婚の後押しになった」

と

2週間ほど前に電話で言われました。



ですが今日

2週間ぶりに連絡が来たと思ったら

「離婚届は自分で書く？書きたくなかったらこっちで母さんとかに書いてもらうけど」と、連絡が来ました。



まだ直接話し合いもしていないのに旦那は何を恐れてるのか、女の為なのかは定かではありませんが離婚届を出したがっています。なのにお腹の子の親権は取りたがっています。



ですが私は、親権渡すつもりもありませんし養育費に関しても何も決めていないのに離婚届は出すつもりありません。



もう離婚する考えではいますが、話し合いもできていない&具体的な離婚したい理由もこちらは納得していないのに

ましてや浮気してるであろう旦那の立場から

離婚を急かす権利はありませんよね？



あちらは電話してと言ってきていますが

私はそのLINEに既読もつけていません。

ましてやまだ産休にも入っていなく生活するのですらこんな状況で精神的にもいっぱいいっぱいなのにあっちに応じる必要はないですよね。

いずれは話さなければならないので連絡はしますが

冷静に話せる気にはなれません。あまりにもあちらが理不尽すぎて。

弁護士にも相談するつもりです。

その場合、皆さんならなんと伝えますか？ 出典：

qa.mamari.jp

子連れで再婚し、夫との子どもを妊娠中の投稿者さん。2週間前、夫から離婚を切り出されたといいます。浮気をうたがい、離婚は具体的な話し合いの後…だと考えている投稿者さんに対し、夫はすぐにでも離婚届を出したいと、連絡をしてきたそう。投稿者さんは、弁護士に相談したいと考えているそうですが、どう伝えればいいのか悩んでいるそうです。

決定的な証拠はないものの、夫の浮気をうたがっているという投稿者さん。女の勘で、何か思うところがあるのでしょう。



妊娠中にも関わらず離婚を切り出し、さらには、親権も取ろうとしている…というのは、理解に苦しみますよね。離婚届にサインをしたところで、親権のことや養育費のことなど、離婚に関する話し合いを避けて通ることはできません。それなのに、なぜ急いで離婚届を出したがるのか…ますますうたがわずにはいられないですね。



投稿者さんは妊娠中とのことなので、まずは赤ちゃんのことと自分の体、そして、子どものことを考えて過ごしてほしいものです。

今後すべきことにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私なら離婚届勝手に出されないように不受理届出しておいて、出産後落ち着いたら旦那に連絡します



もう離婚することがままりさんの中で確定してるなら、不受理届さえ出しておいて勝手に離婚されなければ、浮気してようとどうでもよくないですか？



出産近いしまして上の子も居るなら、私は子供達に全集中して旦那なんか放置しときます

産後落ち着いたら旦那と連絡、それまでに弁護士に相談したり準備しておく



籍さえ抜かなければ、婚姻費用も請求出来るし、この状況なら相手は親権取れないし、自分は焦ることなくまずは無事に出産することを優先します 出典：

qa.mamari.jp

みなさんおっしゃられてますが離婚届不受理の手続きをして、そのまま役所の方に養育費の相談したら色々教えてもらえると思いますよ！



公正証書の作成の費用を出してくれたり、など色々制度があると思います。



浮気の証拠は掴めそうにないですか？



基本的にママリさんに不利な条件がなければ女性が親権を取れるようになるので、調停でもよさそうですね。 出典：

qa.mamari.jp

「離婚届不受理届」というものを事前に出しておけば、夫が勝手に離婚届を出しても、受理はされないとのこと。



親権や養育費などの話し合いにどのくらい時間がかかるかもわかりません。浮気の証拠を探す時間も必要だと思います。まずは、出産や自分たちの生活を第一に考え、離婚の話は落ち着いたころに進めていくのが良さそうですよね。



目の前の出産と、子どもとの日々の生活を一番に、体も心も大事にしてほしいです。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）