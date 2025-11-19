トヨタ「“3人乗り”センチュリー」がスゴい！ 斬新スライドドア×“フル”リクライニングする助手席採用！ 超高級車の新形態「クーペ」市販化に期待も！ どんなモデル？

トヨタ「“3人乗り”センチュリー」がスゴい！

2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、南ホールにトヨタグループが一堂に会し、トヨタ、レクサス、ダイハツ、そして新たにブランドとして再出発をすることが発表されたセンチュリーの各ブースが展開されました。

クーペボディに斬新スライドドア採用！

そんなセンチュリーブースで注目を集めていたのが、鮮やかな「緋色（ひいろ）」と呼ばれるオレンジ系のボディカラーをまとったクーペの「センチュリークーペ」。このボディカラーはセンチュリーのエンブレムにも採用されている鳳凰をイメージしたカラーとなっており、今までの高級車のイメージを変えるものとなっています。

【画像】超カッコいい！ これが3人乗り「センチュリークーペ」です！（30枚）

一体どのようなモデルなのでしょうか。

センチュリークーペはボディカラー以外にも日本の伝統が散りばめられており、エンブレムには江戸彫金、シートには西陣織が用いられ、運転席と助手席を分ける仕切りは機織り機をイメージしています。

エクステリアのデザインはすでに登場している「センチュリー」のSUVモデルと共通の4眼ヘッドライトを備えるフロントマスクとなっており、テールも同様に4灯式が採用されて共通のデザインとなっています。

クーペというとどうしても走りのモデルをイメージしてしまいますが、センチュリークーペはあくまでショーファーカーとして作られており、運転席側は後席を備えた前後2座席となっているのに対し、助手席は1席のみの3人乗りとすることで、オーナーが座る特等席は助手席ということになります。

そのためクーペボディでありながらシートの前後長を広く採ることができ、フルリクライニングをすることも可能な広さを実現しているとのことでした。

またドアも運転席側は一般的なヒンジドアであるのに対し、助手席側は観音開きタイプのスライドドアとなっており、シートも外側に回転することで乗り降りのしやすさだけでなく、優雅な所作をすることも可能となっているのはさすがセンチュリーの名前を冠するモデルといったところ。

そしてもちろんクーペモデルということで、休日はオーナー自らがステアリングを握り、ファンな走りを楽しむことができることも想定しているとのことで、パワートレインなどの詳細は明らかとなっていないものの、セダンやSUVモデルに搭載されているものとは異なる、よりハイパフォーマンスなものが搭載される可能性もありそうです。

※ ※ ※

センチュリークーペはあくまでコンセプトモデルということですが、新たにブランドとなったセンチュリーに話題性のある新モデルが追加されるのは至極当たり前の流れ。

このまま市販化に進むと見ていいのではないでしょうか。