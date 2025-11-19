「今日好き」瀬川陽菜乃、美脚全開夜カフェコーデ公開「脚が綺麗すぎる」「見惚れる」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が11月18日、自身のInstagramを更新。夜カフェに行くためのコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「綺麗すぎる」美脚全開夜カフェコーデ
瀬川は「夜カフェにいくコーデ」とつづり、ショートパンツに緑のビッグジャケットと黒のロングブーツを着こなしていくリール動画を投稿。ショートパンツからスラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」「コーデが似合いすぎ」「夜カフェコーデ可愛い」「ロングブーツ最高」「見惚れる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀬川陽菜乃「夜カフェにいくコーデ」を披露
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
