潮田玲子「かなり早めに出せた」巨大クリスマスツリー披露に驚きの声殺到「天井高すぎ」「お子さん喜びそう」
【モデルプレス＝2025/11/19】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が11月19日、自身のInstagramを更新。飾り付けたクリスマスツリーの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳元バド日本代表「これ家？」「豪華すぎ」と話題の巨大クリスマスツリー
潮田は「今年はかなり早めに出せました」とつづり、たくさんのオーナメントで飾られた大きなクリスマスツリーの写真を投稿。「今年は息子の大好きなルービックキューブと娘の大好物アイスクリームを見つけたので買わずにはいられませんでした」と続け、毎年少しずつオーナメントを増やしていっていることを明かした。
この投稿に、ファンからは「巨大すぎる」「素敵なツリー」「これ家？豪華すぎ」「待ちきれない」「テンション上がる」「ご自宅の天井高すぎてびっくり」「お子さん喜びそう」「私も集めたい」といったコメントが寄せられている。
潮田は2012年に元サッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
