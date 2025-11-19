エハラマサヒロ、結婚16周年記念日2ショット披露 「出会って18年、結婚して16年1回もケンカしてない」
【モデルプレス＝2025/11/19】お笑いタレントのエハラマサヒロが11月18日、自身のInstagramを更新。妻でブロガーの江原千鶴と結婚16周年を迎えたことを報告し、夫婦円満の秘訣についても語った。
【写真】43歳人気芸人「素敵すぎて羨ましい」結婚16周年夫婦2ショット
エハラは「本日16回目の結婚記念日でございました」と投稿。「出会って18年、結婚して16年1回もケンカしてないのはなかなかの記録やと思っております。まぁ神様と結婚しただけやけどね。わし仕事でピリピリしてたりするし」とユーモアを交えつつ、「色々喋ったけども、夫婦仲良くおる為には旦那の『ありがとう』がめっちゃ大事やと言うことがわかった。何かにつけて感謝してくれるから救われるとの事」と綴った。夫婦でカウンター寿司を楽しみ、ハート型の卵焼きを手にした結婚記念日ショットを披露した。この投稿には元プロレスラーでタレントの北斗晶も「おめでとう〜」と祝福コメントを送っている。
この投稿には「こんな夫婦になりたい」「エハラさんの言葉、パパたちに届け」「素敵すぎて羨ましい」「18年間ケンカなし、本当に尊敬する」「これからもお幸せに」といった声が寄せられている。
2人は、2009年11月18日に結婚。2010年4月に長女、2012年9月に次女、2015年1月に三女、2018年12月に長男、2021年7月に次男が誕生している。（modelpress編集部）
