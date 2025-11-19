´ØÅì¤Ï20Æü°Ê¹ß¤Ï´¥Áç¤·¤¿À²Å·¤Ë¡¡»°Ï¢µÙ¤Ï¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¡¡¿Íº®¤ß¤Ç¤Ï´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò
º£Æü19Æü(¿å)¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤ÏÆß¤¯¡¢ÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï14.3¡î¤ÈÆüÃæ¤â¿Ì¤¨¤ë´¨¤µ¤Ë¡£ÌÀÆü20Æü(ÌÚ)¤âÆüº¹¤·¤ÏÆÏ¤¯¤¬¡¢Åß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤¬Â³¤¯¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¡£21Æü(¶â)°Ê¹ß¤âÂçÂÎÀ²¤ì¤Æ¡¢22Æü(ÅÚ)¡Á24Æü(·î)¿¶ÂØµÙÆü¤Ï¹Ô³ÚÆüÏÂ¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤ÏËüÁ´¤Ê´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¡£
´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¡¡Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Î´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤ò
ÌÀÆü20Æü(ÌÚ)¤âÂçÂÎÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«ÈÕ¤ÏÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¨¤Æ¡¢½ê¡¹¤Ç5ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³±è¤¤¤Ç¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤ÎºÝ¤Ï¡¢´¨¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï15¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢Åß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤â¶õµ¤¤ÏÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡£
22Æü(ÅÚ)¤«¤é24Æü(·î)¤Î»°Ï¢µÙ¤Ï¡Ø¤â¤ß¤¸¼í¤ê¡Ù¤ËºÇÅ¬
22Æü(ÅÚ)¤Ï´ØÅì³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏÉ÷¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¹ÈÍÕ¤¬¿Ê¤ß¡¢»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
23Æü(Æü)¤âÀ²¤ì´Ö¤Ï¤Ç¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤ä¤ä¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â¥Ò¥ó¥ä¥ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤ÏÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
24Æü(·î)¤â³ÆÃÏ¤ÇÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿±À¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÀÄ¶õ¤È¹ÈÍÕ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤â¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤È¤Î¤Û¤«Îä¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Î¤â¤ß¤¸¼í¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ç¤ª½Ð¤«¤±²¼¤µ¤¤¡£
´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÏÁý²Ã·¹¸þ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Î°ì½µ´Ö¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¡Ö84,183¡×¤ÈÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¤¹¡£Á°½µ¤Î¡Ö57,424¡×¤«¤é¡¢Ìó1.5ÇÜÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¤Ç¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬ÅìµþÅÔ¤Ç¡Ö12,133 ¡×¡¢¼¡¤¤¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¡Ö8,887 ¡×¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°½µ¤«¤éÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¡Ö8,012 ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Á°½µ¤ÎÃÍ¡Ö4,857 ¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2ÇÜ¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¹Ô¤Íè¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿Íº®¤ß¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢µ¢Âð¤ÎºÝ¤Ï¡Ø¤¦¤¬¤¤¡Ù¤ä¡Ø¼êÀö¤¤¡Ù¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëµ¨Àá¤Ë¡¡´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£