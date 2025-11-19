ひねくれた男性が送りがちな「わかりづらい告白LINE」９パターン
好きな女性にLINEで告白する場合、内容にひねりを加え過ぎると、まったく気持ちが伝わらない珍妙な文面になってしまうケースがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「ひねくれた男性が送りがちな『わかりづらい告白LINE』９パターン」をご紹介します。
【１】一方的な思い込みが不気味な「君を理解できるのは俺だけだと思う」
「アナタがそう決めつけてるだけだと思う」（20代女性）というように、一見ロマンチックな決めゼリフは、単に「思い込みが強い」と思われてしまうリスクが高いようです。無理に運命的な出会いを演出するより、平易な言葉で自分の本心を伝えたほうが好印象でしょう。
【２】曖昧すぎて真意が不明な「この関係を大事にしていきたい」
「中途半端な状態がいいってこと？」（20代女性）というように、友達以上恋人未満の状態で「今の関係を大切にしたい」と言っても、女性には誤解されてしまうようです。変に遠回しな表現をせず、「交際を前提にデートしてほしい」とハッキリ伝えるほうがよいでしょう。
【３】世間話の流れで毎日のように連呼する「好きだよー！」
「もう聞き飽きてるから、ただの挨拶みたい」（20代女性）というように、「好き」という言葉も軽々しく連発すれば、リアリティがなくなってしまうようです。大切な一言だからこそ、使うタイミングは「ここぞ！」というときに限ったほうがよさそうです。
【４】ただの褒め言葉でしかない「超かわいいね」
「どうもありがとう。それで？」（20代女性）というように、「かわいい」などの褒め言葉は、社交辞令的な印象を与えるため、告白としては真剣味に欠けるようです。「だから付き合ってほしい」など、熱意をストレートに伝える言葉につなげる必要があるでしょう。
【５】だから何なのかさっぱりわからない「君と居るのが一番楽なんだ」
「『楽』って言われるの嬉しくないんだけど」（20代女性）というように、「楽」というフレーズはそもそも告白のセリフとして適切ではないようです。「大好きだ」「愛してる」など、より前向きで情熱を感じさせるような言い回しを選んだほうがよいでしょう。
【６】なぜか本人に質問してしまう「告白しようと思うんだけど、どうすればいい？」
「どれだけ他人任せなの？」（20代女性）というように、大事な告白イベントで相手の判断を頼るようなLINEは、優柔不断な印象を与えるようです。大切な気持ちを伝えるときくらい、自分の頭でベストなアプローチを考えて、ビシッと決めたいものです。
【７】わかりづらいネットスラングを使って「○○ちゃんは俺の嫁！」
「一人よがりなノリがキモい」（10代女性）というように、スラングを使って冗談交じりに告白しても、オタクっぽさがにじみ出て、女性を引かせてしまうようです。仮に相手が意味を理解してくれるタイプだとしても、大切な告白に「笑い」の要素は不要だと心得ましょう。
【８】軽薄すぎて重みに欠ける「なんか気になるんだよね」
「言いたいことを整理してからLINEして」（20代女性）というように、「なんとなく」などの曖昧な言葉で好意をほのめかそうとすると、女性をイラッとさせてしまうようです。本気で告白するなら、「付き合ってほしい」などの明確な言葉を選ぶようにしましょう。
【９】デートの誘いと混同してしまう「今度の日曜暇？よければ付き合って」
「告白されてるなんて気づかない」（20代女性）というように、デートへのお誘いの直後に「付き合って」という言葉を重ねると、女性には「単にデートの誘い」としか受け取ってもらえないようです。一番大切なセリフは、順序立てた文章でハッキリ伝える必要がありそうです。
LINEでの告白は内容を熟考できるメリットがある反面、一方的なコミュニケーションになってしまう危険性も高まります。わかりやすさに配慮しつつ、堂々と告白したいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年6月3日から5日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】一方的な思い込みが不気味な「君を理解できるのは俺だけだと思う」
「アナタがそう決めつけてるだけだと思う」（20代女性）というように、一見ロマンチックな決めゼリフは、単に「思い込みが強い」と思われてしまうリスクが高いようです。無理に運命的な出会いを演出するより、平易な言葉で自分の本心を伝えたほうが好印象でしょう。
「中途半端な状態がいいってこと？」（20代女性）というように、友達以上恋人未満の状態で「今の関係を大切にしたい」と言っても、女性には誤解されてしまうようです。変に遠回しな表現をせず、「交際を前提にデートしてほしい」とハッキリ伝えるほうがよいでしょう。
【３】世間話の流れで毎日のように連呼する「好きだよー！」
「もう聞き飽きてるから、ただの挨拶みたい」（20代女性）というように、「好き」という言葉も軽々しく連発すれば、リアリティがなくなってしまうようです。大切な一言だからこそ、使うタイミングは「ここぞ！」というときに限ったほうがよさそうです。
【４】ただの褒め言葉でしかない「超かわいいね」
「どうもありがとう。それで？」（20代女性）というように、「かわいい」などの褒め言葉は、社交辞令的な印象を与えるため、告白としては真剣味に欠けるようです。「だから付き合ってほしい」など、熱意をストレートに伝える言葉につなげる必要があるでしょう。
【５】だから何なのかさっぱりわからない「君と居るのが一番楽なんだ」
「『楽』って言われるの嬉しくないんだけど」（20代女性）というように、「楽」というフレーズはそもそも告白のセリフとして適切ではないようです。「大好きだ」「愛してる」など、より前向きで情熱を感じさせるような言い回しを選んだほうがよいでしょう。
【６】なぜか本人に質問してしまう「告白しようと思うんだけど、どうすればいい？」
「どれだけ他人任せなの？」（20代女性）というように、大事な告白イベントで相手の判断を頼るようなLINEは、優柔不断な印象を与えるようです。大切な気持ちを伝えるときくらい、自分の頭でベストなアプローチを考えて、ビシッと決めたいものです。
【７】わかりづらいネットスラングを使って「○○ちゃんは俺の嫁！」
「一人よがりなノリがキモい」（10代女性）というように、スラングを使って冗談交じりに告白しても、オタクっぽさがにじみ出て、女性を引かせてしまうようです。仮に相手が意味を理解してくれるタイプだとしても、大切な告白に「笑い」の要素は不要だと心得ましょう。
【８】軽薄すぎて重みに欠ける「なんか気になるんだよね」
「言いたいことを整理してからLINEして」（20代女性）というように、「なんとなく」などの曖昧な言葉で好意をほのめかそうとすると、女性をイラッとさせてしまうようです。本気で告白するなら、「付き合ってほしい」などの明確な言葉を選ぶようにしましょう。
【９】デートの誘いと混同してしまう「今度の日曜暇？よければ付き合って」
「告白されてるなんて気づかない」（20代女性）というように、デートへのお誘いの直後に「付き合って」という言葉を重ねると、女性には「単にデートの誘い」としか受け取ってもらえないようです。一番大切なセリフは、順序立てた文章でハッキリ伝える必要がありそうです。
LINEでの告白は内容を熟考できるメリットがある反面、一方的なコミュニケーションになってしまう危険性も高まります。わかりやすさに配慮しつつ、堂々と告白したいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年6月3日から5日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査