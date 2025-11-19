娘のお泊まり会、客用の布団が足りない！「持参してもらう」は非常識？【ママリ】

娘のお泊まり会しよう→客用の掛け布団がない！お友達に「持参」求めるのは失礼ですか？

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

©ママリ

春休みに娘がお泊まり会をしたいと友達を誘ったみたいでママ友からも、いいの？と連絡がきました。

ただ我が家は、子供用の敷布団はあっても来客用の掛け布団がなくて💦買うのもなぁと😓

掛け布団持参をお願いするのは失礼ですか？ 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんの子どもがお泊り会をしようと友達を誘い、ママ友からも連絡が来たとのこと。



投稿者さんの家には来客用の掛け布団の用意が無く、これから購入することにもためらう気持ちがあるようです。そこで、友達に掛け布団を持って来て欲しいとお願いしたいと考えているとのこと。しかし、このお願いは失礼になるのではないかと悩んでいるようです。

全く問題なし！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリには全く失礼なことでは無いと肯定する意見が届きました。



順番にご紹介します。

全然失礼じゃないと思います🥺✨ 出典：

qa.mamari.jp

全然失礼じゃないですよー！

お泊まりさせてもらう側なら足りないもの聞いてちゃんと持参します✨



でも今の季節なら掛け布団じゃなくてもタオルケットとかで十分な気もします🌸 出典：

qa.mamari.jp

泊まらせてもらう側からして、全然失礼なことではないとの声が届きました。



子どもがお世話になるのであれば、相手のお宅から何か用意して欲しいと言われたことに関して、何か悪く思うようなことはありませんよね。



次に、お泊り会で気を付けるべきアドバイスをご紹介します。

持参で良いと思いますよ😊

枕も持参とかありますし。

ただ、喘息やアレルギー持ちの子がいたら事前に念入りに寝室や布団類を掃除しなきゃならないので、親御さんにその辺りの確認と飲食物や調味料でアレルギー無いか確認したり、何人こられるか分かりませんが、ご飯代はマールさん負担か少し出してもらうかなど検討が必要かなと💦



ご近所の話で参考までにですが、1度お泊まり会をすると、また来たい！とその後も自宅で何回もお泊まり会をされると困っておられました😅

1回きたら次は相手のお宅とか順番にしてほしいと嘆いていたので、そのあたりマールさん気にされないなら良いなと😊💦 出典：

qa.mamari.jp

掛け布団持参はもちろん問題は無いのですが、喘息やアレルギーを持つ友達がいるようであれば、いつも以上に布団の掃除をするなど対策が必要との声が届きました。



食事に関わるアレルギーはもちろん、ハウスダストなどのアレルギーもしっかり聞いておく必要があるとのこと。わが子をベースに考えていると、思わぬトラブルに繋がってしまうこともあるので、事前に確認しておくといいですね。

子どもたちにとって楽しい1日になるように

子どもたちにとって1日中友達と過ごせる特別な日になるお泊り会。子どもを預かってもらう立場からして、準備して欲しいと言われて家にあるものなら何でも持って行きますよね。なので、掛け布団の持参は何の問題も無いようです。



ただ、掛布団となると大きな荷物になってしまうので、投稿者さんが躊躇してしまう気持ちもよく分かります。暑い季節だと、声にあるようにタオルケットを持参してもらうようにすると、お願いするハードルも下がりますね。



あらかじめ友達のアレルギーなどの有無の確認も忘れず、楽しい日になりますように。



“小1の壁”？給食が食べられない1年生。偏食・少食、親の悩みは尽きない

©ママリ

偏食、少食の1年生がいます。

やはり給食のほとんどを食べないようで、本人は全く気にしていません。今日はご飯しか食べなかったようです。

同じような方おられますか？

もしくは、1年生の時は食べなかったけど、食べれるようになったお子さんおられますか？ 出典：

qa.mamari.jp

子どもが小学校に入って給食が始まったという人もいますよね。食べることに特に心配がない子でも、給食に慣れるまでは時間内に食べるとか、今まで食べたことのないメニューに挑戦するなど、いろいろな葛藤があります。



さらにもともと少食だったり、偏食だったりすると、給食にはさまざまな悩みをかかえることもありますよね。Mさんも少食かつ偏食の息子が給食で米飯しか食べない場合があることに悩んでいます。ママリユーザーからはどんな意見が集まったのでしょうか。

うちも同じです！体験談を含めいろいろな声が

給食が思うように食べられないことについて、特に小学校に入ったばかりの1年生の保護者は気になる場合がありますよね。一方で、小学校生活に慣れてきた学年の保護者には、給食問題を達観している場合もあるようです。今回は同じような悩みを持つユーザーからさまざまな意見が集まっていました。

2年生の息子がずっと偏食です😞

もう諦めてます😫 出典：

qa.mamari.jp

偏食というか食べムラあるし、食わず嫌いです。

娘の小学校では最初から減らすことができるので、自分で見た目で判断して最初から減らしたり残したりしています。

もちろん牛乳も飲んだり飲まなかったり。

本人も特にきにしていないし、私も気にしていません。 出典：

qa.mamari.jp

Mさんの子と同じように、わが子も給食を全部食べられることがない…というこちらの声。ただ、学年も進み、給食はあまり食べなくても元気に過ごせているようなので、保護者としてはもうあきらめムードになっているようですね。

長男3年生ですが

今もお米とたまーーーにおかずです😂

カレーは食べてるみたいです。



基本完食は無理だと思ってます🥲



うちは量は食べるんですが好き嫌いが多いので諦めてます。



帰ってきてからがっつり食べさせてます。



通知表は

1年と2年の前期は給食のところに△ついてました😂



今の時代は無理やり食べさせるとかはないのでいいかもですが

学年あがると授業も長くなるのでお腹空くだろうなぁと心配してます😞 出典：

qa.mamari.jp

小学校3年生の子を持つこちらのユーザーも、子どもがあまり給食を食べるタイプではなかったようですね。



ただ、帰宅後にしっかり食べられているようなので、それでOK！としているのでしょう。どこかできちんと食べているなら問題ないのかもしれませんよね。

今年24になる長女は、少食でした。離乳食から始まり完了期、刻み食、普通食と移行しても、まともに食べたことはありません。

しかもたべるのにとっても時間がかかり、上の二人が食べ終わってお皿をシンクに下げて、お風呂には行ってる間も、マイペースにちょびちょび黙々と…ダラダラ食べは良くないのである一定時間でもうご馳走様しようね。とお皿下げていました。

ですが小5の三学期頃からたまにですが給食全部食べられたよ！なんてことがあり、家でも、年齢にしては少ないものの、食べ切れるようになってきて、中学で運動部の部活を始めて基礎代謝などが良くなったのか、なんかのか、食欲大爆発して、好き嫌いなくもりもり（アレルギーがあるため除去食ではありましたが）、今は背は平均より少し低め、体型も少し細めですが、筋肉は着くところにしっかり着いていて、元気に保育士やってます！ 出典：

qa.mamari.jp

最後にご紹介した声は、すでに24歳になったお子さんのいるユーザーの声です。小さいころから食が細く、Mさんの子と同じように低学年のころには給食を完食したことはあまりなかったようです。



しかし、年齢が進み、生活の中の活動量も上がることで、食欲がしっかり出てきて今では元気に保育士さんをされているとのこと。育児は子どもが小さいといろいろと不安になる点も毎日のように出てきますよね。ただ、こうして同じような悩みを持っていた保護者の子が、大きくなって元気に過ごせていると知るとちょっと安心できることも。



育児では悩みがつきませんが、「ママリ」のようなアプリや、さまざまなツール、意見交換のできる場所で、悩みを共有できると今回のように、思わぬすてきな未来を見ることができる場合もあります。Mさんのお子さんも、これから成長していく中で、「そんなころもあったな」と思えるといいなと感じています。

子どもは素足推奨派だけど…よその家で裸足で遊ばせたら非常識？何歳まで許せるか教えて！

©ママリ

もし、自分の家で、他の子供たちが、遊ぶ時、裸足で許せるのは何歳までですか？



私は基本的に子供は滑って危ないので、室内は裸足推奨派です。



気になる方は、3歳くらいでも人の子の裸足は嫌ですか？

一歳位からは、もう室内靴下は、マナー違反ですかね？

人によると思うので、色々な人の意見が聞きたいです！！ 出典：

qa.mamari.jp

よそのお家に上がる際、大人であれば素足はマナー違反だと言われますよね。では子どもはどうなのでしょうか。あまり気にしたことがなかったものの、きれい好きな方や気にする方は子どもであっても裸足になられるのは抵抗があるかもしれないですよね。



個人的には3歳ぐらいであれば全然気にならないですが、小学生ぐらいになるとちょっと気になってしまうかもしれません。何歳というよりも、夏の暑い日や明らかに足が汚そうだったりする方が気になる人もいるでしょう。



子どもの裸足にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「子どもが脱ぎたいと言ったらそれは許せる」というものがありました。

私は大人じゃなければ裸足で大丈夫です☺️



親が靴下を履かせて来て、子供が脱ぎたい！と言ったらそれは全然どーぞ！という感じです☺️



でも親から率先して脱がしてたらちょっと、ん？って思うかもです。笑



ちなみに3歳なら、裸足でも何とも思いません！！ 出典：

qa.mamari.jp

子どもが自分で「靴下を脱ぎたい」と言ったら、こちらも「いいよ」と言いやすそう。素足の方が遊びやすいですし、何よりもリラックスしてくれてるんだなとうれしくなりますよね。



他にも「靴下は履かせていてほしい」という意見がありました。

他人の子は自宅でも靴下履かせて欲しいです😂逆に自分が行く時も必ず履かせますね😅

自宅では裸足保育です。 出典：

qa.mamari.jp

子どもとはいえ家族以外の人が裸足で室内を歩くことに抵抗がある人もいますよね。我が子の裸足は気にならないけれど、よその子どもの裸足はちょっと気になるというのも理解はできます。潔癖なわけではなくとも、同じように考える方もいるのではないでしょうか。



大人のマナーが子どもにも全て当てはまるとは言えないものの、まずは同じように考えて行動する方が失礼はなさそうですよね。 真夏など暑い時期は子どもだとついサンダルで行ってしまうこともあるかもしれませんが、玄関先で靴下を履かせるなど相手への気遣いを見せることがお互い気持ちよく過ごすためには大切なのではないでしょうか。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）