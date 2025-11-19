【DMM通販：BANDAI SPIRITS新商品 抽選販売】 抽選期間：11月19日～11月25日15時 当選発表：11月27日から4日以内

DMM通販は、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は11月25日15時まで。当選発表は11月27日から4日以内に行なわれる。

本抽選販売は、BANDAI SPIRITSが2026年4月から6月に発売予定の新商品を対象にしており、ガンプラより「HG 1/144 ハンブラビ（GQ）」や「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」のほか、「30MM」より「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S」、「30MS」より「30MS SIS-J00 メルンジャ［カラーA］」「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）［カラーA］」、「30MP」より「30MP 式波・アスカ・ラングレー（プラグスーツVer.）」「30MP 伊地知虹夏」などがラインナップ。

またその他にも「装甲騎兵ボトムズ」のプラモデル「HG ブルーティッシュドッグ（仮）」や、「マクロスΔ」のプラモデル「HG 1/100 VF-31E ジークフリード（チャック・マスタング機）デラックスセット」も抽選販売の対象となっている。

なお支払方法がクレジットカード決済のみとなっているほか、申し込みは1商品につき1人1点までとなっている。

「HG 1/144 ハンブラビ（GQ）」

「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S」

「30MS SIS-J00 メルンジャ［カラーA］」

「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）［カラーA］」

「30MP 式波・アスカ・ラングレー（プラグスーツVer.）」

「HG ブルーティッシュドッグ（仮）」

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023

(C)カラー

(C)サンライズ