「父・尾崎豊と同じ道に」息子・裕哉の夢に揺れた母・繁美。有名ミュージシャンの助言の影響

「尾崎豊の息子」という重圧。ボストンから帰国した息子・裕哉の10代の現実と母・繁美の想い26歳の若さで旅立ったシンガーの尾崎豊さん。今月29日に、生きていたら60歳・還暦のお誕生日を迎えます。そんな尾崎豊さんと18歳で運命的に出会い、20歳で結婚。さまざまな紆余曲折を経て、21歳で息子・裕哉さんを出産。やっと家族の幸せを掴むと思った矢先、繁美さんは24歳で最愛の夫と死別するという想像を絶するような凄絶な別れを経験しています。

そのときの想いや尾崎さんとの想い出を豊さんの没後30周年を機に、封印を溶くように連載『30年後に語ること』として発表。その後、2023年7月からは、豊さんが旅立った後、息子の裕哉さんとともに二人で渡米し、ともに暮らしたボストンでの母子留学の日々を新連載『笑顔を守る力』として定期的に寄稿いただいています。

今回は、ボストンから日本に帰国後、新たに始まった繁美さんと裕哉さんの生活についてお伝えしています。後編では、将来音楽活動を考え始めている裕哉さんについて、スーパースターの「二世」であることの重圧や悩みを繁美さんはある有名ミュージシャンの方に相談しました。そのいきさつについてお伝えします。

想像以上に大きな重圧と、どう向き合うか

前編では、日本に帰国してからの裕哉が「尾崎豊の息子である」という事実だけでなく、「音楽をやっていること」さえも周囲に知られたくない......そんな繊細な心の変化を抱えていった過程をお伝えしました。

息子にとって、“尾崎豊という父親”の存在は、アメリカで暮らしている間は、意識することはなかったと思います。ですが、日本に戻ると状況はガラリと一変します。誰もが父を知り、その歌を口ずさむことができる。そんな場所へ帰ってきたのです。

アメリカは、「パパのことを知らない人たち」に囲まれて過ごしてきた日常。日本は、「パパの名前だけで周囲がざわつく」世界。その環境の違いは、きっと息子の心に影を落とし、思春期の気持ちを複雑にしていたのだと思います。

その頃、息子は胸の奥で密かに“父と同じ音楽の道に進みたい”という憧れを持ち始めていました。しかし、その想いと目の前の現実のはざまで揺れ続ける気持ち……相当な負担だったはずです。

さらに、自分の中に宿る“父・尾崎豊”という存在とどう向き合うのか。どれほど心に寄せ、どこまで距離を置くことで“自分”でいられるのか……。その答えを探すことに、当時まだ10代だった心で向き合わざるを得ませんでした。

尊敬する、ある方からの助言

正直に言えば、母である私も揺れていました。父親と同じ音楽の道に進むことが本当に賢明なのか……。それによって裕哉が傷つくことはないのか……。母としての想いと心配が入り混じり、胸の奥の、さらに奥で揺れる瞬間があったのです。

考えれば考えるほど、正解のない問い。立ち止まっていても、答えはどこからも降ってきません。そこで、私は思いきって、とあるアメリカ在住の有名なミュージシャンの方を訪ねることにしました。お名前は差し控えますが、長く敬意を抱いてきた、今も第一線で活躍されている方です。もともと彼女のライブには数回行ったことがあったのですが、ちょうどその頃ご縁がつながり、ご自宅に伺う機会をいただきました。

その方なら、きっと“母としての私”と“音楽に向き合う子を持つ親としての私”の、どちらの気持ちにも寄り添ってくれる……、そんな気がしたのです。

彼女もまた母であり、音楽の道へ進まれたお嬢さんをそばで見守ってきた人です。その共通点が、きっと理解してもらえるという安心感を与えてくれました。元ご主人も世界的に知られる音楽家で、まさに“音楽の息づく家庭”と呼ぶにふさわしい環境でした。しかし一方で、息子さんは音楽ではなく一般企業で働かれていました。彼女はその選択もまた尊重し、温かく見守ってきたのです。

「親が音楽家だからといって、みんなが同じ道を歩む必要はないと思うの。それぞれが自分の心のリズムで進んでいけばいいのよ」

その言葉の端々には、母としての深い包容力と長い時間をかけて培われた愛情の形が滲んでいるのを感じました。そして、私が抱えていた迷いを打ち明けると、彼女は穏やかに微笑みながらこう言ってくれたのです。

「子どもはね、何かを教えなくても、親の存在を感じ取って生きていくのよ。その子の人生は、その子の力でちゃんと進んでいくから。繁美さんが心配しなくても、なるようになるのよ」

その一言は、気づかないうちに心に積もっていた”重み”を、さらっと払いのけてくれる不思議な力を持っていました。

息子が父と同じ道を歩もうとすることへの不安。それでもどこかにあった、ほんの少しの期待。その両方が、私自身が背負っていた“母としての役割”と、“尾崎豊の妻として抱えていた責任”とが、層のように重なり合っていたのかもしれません。

けれど、彼女の言葉を聞いた瞬間、長いあいだ胸の奥で絡まっていた糸がするっとほどけていくようでした。心に光が差し込むように、彼女の言葉が私の中に広がっていったのです。子どもは親の言葉よりも、”在り方”から学んでいく。だからこそ、私が信じて見守ることが何より大切なのだと悟った気がしました。

あの日、彼女の言葉に背中を押され、母として、息子の人生を信じていこうと思ったのです。どんな道を選んでも、それは息子自身の生き方であり、彼だけの物語なのだから……と。

息子が伝える「継承と革新」

そして今、裕哉が積み重ねてきた“決意”が少しずつ形になり始めています。

2024年6月、父の日に開催された『OZAKI PLAYS OZAKI 1.』。あの日、ステージの上で歌う裕哉の姿に、父・尾崎豊の魂が息を吹き返したように、会場の空気が揺れる瞬間を見ました。

その場所に立つまでに、きっと本人にしかわからない言葉にできないほどの葛藤と向き合ってきたと思います。それは想像をはるかに超えるものだったはずです。

幼い頃に父を亡くし、ほとんど記憶のないまま育った息子にとって、“父・尾崎豊”は、写真と映像の中にいる遠い存在でした。それでも成長とともに、導かれるかのように父の”声”へ自然と惹かれていきました。息継ぎまでも無意識に重ね、声を寄せ、響きを合わせ、気がつけば父の世界に夢中になっていったのです。

しかしその後、彼には“封印”の時期が訪れます。父の名前で見られたくない。父の影の中に立ちたくない。日本に戻れば、誰もが父を知り、“尾崎豊の息子”として扱われる現実。そのギャップの中で、思春期だった心はうまく折り合いをつけられず、自分を守るために一度その扉を閉ざしてしまった時期が確かにありました。逃れられない宿命。背負う影。気づけば手の中にあった“歌う”ということ。それらすべてと向き合うには、10代の息子にとってあまりにも大きすぎるテーマだったはずです。

それでも息子は、自分なりに考え、自分なりのタイミングで、もう一度、父と向き合うことを選んでいきました。その積み重ねの先に生まれたのが、“背負う”のではなく、“つなぐ”という答え。彼なりのバトンの受け取り方でした。

そして、息子は数年前から「継承と革新」をテーマに語り始めました。それは父を背負うための言葉ではなく、むしろその逆でした。父の存在を“越えがたい壁”ではなく“宝物”として受け取る。父の歌を愛しながらも、今の自分の表現で”新しいOZAKI”を描きながら、自分の時代の音で刷新していく。そんな想いを示す言葉でした。

私は母として、父親を背負う必要はないとずっと思ってきました。でも同時に、息子が“父の歌を「大好き」だと思う気持ち”も痛いほどよくわかるのです。

なぜなら、息子にとって父が遺した最も大きな“形見”は、”作品と声”だから……。寄せて歌えば驚くほど似てしまう声の響き、映像越しにも伝わる確かなDNA。2歳9ヵ月で父を亡くした息子にとって、楽曲と声こそが”父そのもの”だったのかもしれません。

2023年、裕哉が初めて”父の音源”として発売した『I LOVE YOU』。ちょうどその年は、豊のファーストアルバム『十七歳の地図』から40年という節目でした。父の『I LOVE YOU』と、息子の『I LOVE YOU』。偶然にも2つが重なったこのタイミングはまさに象徴的な出来事のひとつだったと思います。

そして翌2024年、長年あたためてきた夢が形となり、「尾崎が尾崎を歌い継ぐ」をコンセプトにしたライブ、『OZAKI PLAYS OZAKI 1.』がEXシアターで開催されました。

「封印」と「向き合い」の時期を経て、ようやく“歌い継ぐ覚悟”を手にした彼。あの夜のステージは、息子がこれまでの道のりを越えてきたからこそ辿り着けたひとつの到達点だったように思います。

息子自身が決めた次なるステージ

今年12月には『OZAKI PLAYS OZAKI 2.』が開催されます。そして今回は、東京だけでなく新たに大阪での開催も決定しました。

思えば、裕哉が人生で初めてステージに立ったライブも大阪。そして父・尾崎豊も、大阪球場でスタジアムライブを成功させました。大阪には昔から熱くあたたかいファンの方々が本当に多い土地です。

だからこそ、”あの頃”の空気をもう一度思い出しながら、OZAKIの“熱風”が吹くような特別な一夜を分かち合ってほしい......そんな思いが自然と込み上げてきます。

今、息子が伝えようとしているのは、過去の伝説や懐かしさではなく、この時代に響く“リアルな尾崎豊”そのもの。令和という新しい時代に生きる若者にも、ぜひ一度、尾崎豊の楽曲を聴いてほしいと思うのです。時代が変わっても、人の孤独も、希望も、真実も、本質は何ひとつ変わらないから。

そして今、この“継承と革新”という新しい形のバトンを確かに握っているのが、息子である尾崎裕哉なのだと思うのです。このライブはこれからもきっと息子にとって大切なライフワークになっていくはず、と願っています。

息子の地図は、また新しいページを描き始めています。その地図の上で、これからどんな色が加わり、どんな未来が形づくられていくのか。

母として、ファンとして、一人の人間として、これからも息子の歩みを誇りと愛情をもって見届けていきたいと思います。

