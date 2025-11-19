舌禍騒動を謝罪

やす子への不適切投稿が問題となって活動を休止していたYouTuberタレントのフワちゃんが、プロレスラーとして復帰を果たした。11月7日に行われたプロレス団体「スターダム」の大会でリング上に現れ、舌禍騒動について謝罪した上で、プロレスを始めることを語った。実は発表前からスターダムの門下生として練習を続けていたという。再び立ち上がろうとしている彼女はどんな未来を見ているのだろうか。【ラリー遠田／お笑い評論家】

一般に、不祥事を起こしたタレントが復帰するのは簡単なことではないが、フワちゃんの場合は特にハードルが高かった。第一に、不祥事の内容がタレントとして致命的だったことが大きい。芸能人は自分自身を商品として売る存在であり、最低限のモラルが欠けていると判断されれば、テレビ局などの大手メディアは起用しづらくなる。

彼女の不適切投稿の内容は明らかに人前に出る人物として許される一定のラインを超えるものであり、決定的にイメージを落とすことになった。不倫や犯罪でも復帰できるタレントはいるが、フワちゃんの場合は「自身の人格そのもの」に傷がついた形であるため、地上波テレビに戻るのはきわめて困難になってしまった。

第二に、もともとのイメージの悪さも復帰を難しくしていた。彼女は自由奔放なキャラクターとして人気を集めていた一方で、態度の悪さや馴れ馴れしい言動が不快だという声も多かった。ヒール役として面白がられている側面はあったが、もともと嫌われやすいタイプのタレントでもあった。だからこそ問題が起きたとき、「やはり素の人間性に問題があったのではないか」という印象を与え、彼女のキャラクターそのものが全否定される事態に陥った。

そのような崖っぷちの状況にあった彼女がプロレスで復帰をするというのは、現状における最良の選択だったと言える。フワちゃんは活動休止前、番組の企画でプロレスに挑戦していた経験があり、もともとの運動神経の良さを生かして、厳しい練習を積んで試合では大技を繰り出すなど、ポテンシャルの高さを見せつけていた。

プロレスは興行ビジネスであり、観客は自らチケットを買ってリングに足を運ぶ。スポンサーのある地上波番組のようなコンプライアンスの縛りも比較的少ない。だからこそ、活動の幅を広げる場として十分機能する。さらに、いまの女子プロレス、とりわけスターダムには勢いがあり、上谷沙弥のようにバラエティ出演で話題を集めている選手もいる。注目度の高い環境に飛び込むという点でも、復帰のステージとして申し分なかった。

光る編集センス

しかし、ただの腰掛けに見えてしまえば逆効果である。「みそぎのためのプロレス」だと受け取られれば、世間からもプロレスファンからも反発を招くことになる。その点についても彼女は自覚的だった。リング上での復帰コメントでも「反省やみそぎのためではありません」と明言していた。本気であることが伝われば、プロレスファンの心をつかみ、世間の評価も変わるだろう。

復帰発表にあたって彼女のYouTubeチャンネルで公開された動画も話題になっている。休業中の活動内容やプロレスを選んだ経緯などを短い尺でわかりやすくまとめて、ポップな形で表現していた。自分自身が問題を起こしてから復帰するまでの過程というのは、きわめてセンシティブな題材である。そこでふざけたり開き直ったりしているような印象を与えてしまえば、イメージはさらに悪化してしまう。

その意味でもこの動画は周到に作り込まれていた。動画としてのクオリティは高く、軽いタッチで作られているが、「悪ふざけ」に感じられるようなところはなく、細部まで配慮が行き届いていた。

主にYouTuberとして活動していた時代から彼女の持ち味だった編集センスが光っていて、クリエイターとしての能力を改めて提示することに成功していた。不祥事を起こした芸能人やインフルエンサーは、ただ神妙な面持ちで頭を下げるだけの謝罪動画をアップすることも多い。しかし、彼女はそのような陳腐な動画を作ることはなく、自分自身のカラーをはっきりと示した。自分の得意分野である動画制作とプロレスに軸足を置いたのはベストな戦略だった。

復帰コメントでは「この期間で敬語も学びました」と冗談めかして語っていたが、そこには本心も含まれているだろう。彼女は目上の人にも敬語を使わない生意気なキャラクターでテレビに出ていたが、自分自身がそこに縛られ、制御不能に陥っていた側面もあるのではないか。活動休止を経て、フワちゃんは独り歩きした自らのキャラクターをいったんリセットして、本来持っていた身体能力や創造性に改めて光を当てた。このキャラクターの再構築こそが今回の復帰戦略の根幹である。

今後の展開としては、12月29日の両国国技館大会でプロレスラーとして再デビューをすることになる。そこが本当の勝負どころだ。レスラーとしての資質が本物であることを証明しなければならない。

もちろん、このままプロレスだけをやり続けるわけでもないだろう。今回の動画で示したクリエイティブ能力を軸にして、作品づくりにも再び力を入れる可能性が高い。

いま芸能界は「復帰ブーム」の様相を呈している。松本人志、沢尻エリカ、小島瑠璃子など、さまざまな理由で活動を休止していたタレントが次々と復帰を発表している。その中でもフワちゃんの復帰の過程は最も地道で泥臭く、自分自身の力で道を切りひらこうとしているところは好感が持てる。再出発を果たした彼女の今後に期待している。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部