阪神の外野手・楠本泰史は、日本シリーズ最終日の10月30日に球団から戦力外通告を受け、昨オフのDeNAと合わせて2年連続自由契約となった。準レギュラーの中堅選手であれば、決して珍しい話ではない。しかし、過去にはスター選手でありながら自由契約の憂き目に遭った者もいる。【久保田龍雄/ライター】

1からやり直すつもりで頑張りたい

まず、2年連続で自由契約になったのは、戦後初の三冠王に輝き、歴代2位の通算657本塁打を記録した野村克也である。

南海プレーイングマネージャー時代の1977年9月、後に妻となる沙知代氏がチームに介入するなど公私混同を理由に、監督を解任された。

その後、“生涯一捕手”を宣言してロッテに移籍したが、これはトレードではなく、形としては自由契約だった。

さらに翌78年、3年ぶりにBクラス（4位）に沈んだロッテから次期監督を要請されたが、金田正一前監督の後釜に座ると、自分が告げ口して辞任に追い込んだような誤解を招くとして断り、再び自由契約になった。

それでも、「50歳まで現役を続けたい（当時43歳）」と他球団でのプレーを望んでいたところ、知名度向上のため全国区の有名選手を集めていた新生球団・西武から声がかかり、80年まで現役を続けることになった。

同じく2年連続で自由契約になったのは、工藤公康である。

西武、ダイエー、巨人で計14度の優勝に貢献した“V請負人”は、2007年に門倉健の人的補償で巨人から横浜に移籍したものの、46歳になった2009年に2勝2敗、防御率6.89という成績に終わった。

2年連続最下位から建て直しを図る横浜はコーチ就任を要請したが、工藤は「どこかできるところで最善を尽くしたい」と現役続行を望み、自由契約となった。

そして、現役時代から親交のある西武・渡辺久信監督が手薄な中継ぎ左腕を補強するため獲得に名乗りを上げ、16年ぶりの古巣復帰が決まる。

「1からやり直すつもりで頑張りたい」と心機一転再スタートを誓った工藤だったが、翌10年は登板10試合、0勝2敗、防御率10.50と結果を出せず、9月27日に戦力外通告を受けた。

その後もメジャー挑戦を視野に入れるなど現役続行を目指したが、11年12月9日、肩の故障を理由に、ついに引退を発表した。

因果はめぐる

NPB史上初の3度の三冠王を達成した落合博満も、巨人時代に自由契約を経験している。

1996年、42歳になった落合は、長嶋巨人の4番打者として打率.301、21本塁打、86打点を記録し、“メークドラマ”Vに貢献した。 だが、同年オフ、西武・清原和博のFA宣言が、運命を大きく変える。

落合、清原ともに一塁でポジションが重なることから、清原と交渉した巨人の球団幹部は「一塁は空けておくよ。落合は解雇する方針だ」と伝えたという。

その後、“解雇発言”も含めて、巨人側の態度に不信感を抱いた清原が、10年契約で年俸も巨人の5倍という破格の好条件を提示した阪神に心を動かされると、深谷尚徳球団代表は慌てて「来年は白紙と言ったが、解雇とは言っていない」とアピールした。

しかし、この発言は「清原の入団が決まるまで落合の処遇は白紙」とも受け止められ、落合も「失礼な話だ。オレが要らないなら、10月でクビを切れば良かったんだ」と怒りをあらわにした。

騒動に発展したことを受け、長嶋茂雄監督も、11月20日に清原の入団が内定すると「（落合）本人も不快感や誤解もあるだろうし、いろいろな話があるから、ゆっくりと時間を取る」として、落合宅に2度電話を入れるなど、話をこじれさせたフロントの尻拭いに奔走した。

そんな矢先、落合は「清原と自分の使い方で、長嶋さんの悩む姿を見たくなかった」と自ら自由契約となる形で、同28日に退団した。

日本ハムに移籍した落合が成績を落とし、98年限りで引退したことから、「最後の2年間を“清原の指南役”として、巨人で全うさせてやりたかった」と残念がるファンもいた。 その清原も、2005年シーズン中に巨人から非情の戦力外通告を受け、オリックスに移籍した。まさに因果はめぐるである。

温情措置

“平成の怪物”松坂大輔も、2度にわたる自由契約を経験している。

最初はメジャーから日本球界復帰後、右肩痛により、ソフトバンク在籍3年で登板わずか1試合に終わった2017年オフ、育成選手または「コーチ登録」で復活を目指すプランを提示されたが、支配下を外れることをよしとせず、自ら自由契約を望んだ。その後、テストを経て中日に移籍し、翌18年は6勝4敗でカムバック賞を手にした。

だが、翌19年、右肩故障の影響で登板2試合、0勝1敗に終わると、球団が残留させる意向だったにもかかわらず、恩人の森繁和SDらの退団を理由に「僕もいちゃいけないな」と自ら自由契約を申し出て退団した。

このとき、すでに古巣・西武への復帰が水面下で内定していたともいわれるが、西武でも脊椎を痛めるなど故障に悩まされ、2021年10月19日の日本ハム戦での引退登板の1試合だけでユニホームを脱いでいる。



実質チームのエースなのに、自由契約になったのは、ロッテ時代の小宮山悟である。

7勝に終わった1999年、小宮山は10月15日に球団幹部とFA権行使について話し合い、チームの若返りを図る球団側からまさかの戦力外通告を受け「来シーズンの戦力構想に入っていない」と言われた。

小宮山自身も「来年は僕を必要としてくれるチームでやりたい」と自由契約の道を選び、移籍先を探した。 FA権を行使しなければ、球団側に補償金は入ってこないが、10年間エースを務めたことに対する“温情措置”だったともいわれる。

小宮山は同一リーグの球団に移籍しないことを条件に、メジャー移籍も視野に入れながら移籍先を探し、12月19日に国内移籍の希望球団である横浜に移籍した。翌2000年には、チームトップの12勝をマークした。

