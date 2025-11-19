冬の訪れはすぐそこに。19日は、静岡県内は各地で一気に冷え込みが強くなり、ほとんどの地点で今シーズン最低の気温を観測しました。



18日までの心地よい気温から一転、各地で冷え込みが強くなった19日。



（記者）

「午前8時過ぎの静岡市葵区です。日は出てきましたが、風がとても冷たいです。こちらの温度計は9度となっています」



19日朝、静岡市葵区で歩行者が身に着けていたのはコートやマフラー。“冬物”を急きょ、用意したという人も。





（街の人）「1℃の時とかに着るのはいつもこれ。12月に入らないと着ないズボンも冬用に変えたし、靴下も長いのに変えた」気象台によりますと、19日の最低気温は「井川」で-0.9℃、「川根本町」で-0.1℃、「静岡」で6.4℃、「浜松」で5.7℃などと、ほとんどの地点で今シーズン最低の気温を観測。各地で12月上旬から中旬並みの気温となりました。静岡市内のコーヒー店では温かい飲み物で寒さをしのぐ人も…。（客）「めっちゃおいしいです。最高ですね、目が覚めますね」冷え込みが強くなり、普段よりも、温かいドリンクの注文が多くなってきたということです。（hugcoffee 丸山 航平さん）「ホットのドリンクがいつもより多く出ていた。1人お客様が『すごく熱いのをください』とおっしゃった人がいて、寒いんだなと感じた。どんどん寒さも厳しくなっていくと思いますが、温かいコーヒー片手に街を歩かれては」一方、澄み切った空が広がった19日朝の河津町では、冬の時期、条件がそろった時だけ見ることができる不思議な現象が…。（記者）「午前6時前の河津浜海岸です。伊豆大島の左側で蜃気楼（しんきろう）が確認できます」「浮島現象」と呼ばれ、伊豆七島の「大島」の一部が上下が逆になった島の像と共に海面の上に浮かぶように見える幻想的な蜃気楼です。毎朝散歩しているという地元の人も19日は…。（地元の人）「寒いです いちばん。きょうは寒いですね」一方、河津町の温泉地では、排水から流れる温泉で川面から湯気が立ち上っていました。さらに、河津町の峠を上っていくと…。国道沿いの道路情報看板には「2℃」の表示「凍結注意」が呼びかけられていました。移ろいゆく木々の色付きも冬の始まりを告げているようでした。一方、19日朝の御殿場市は…。（記者）「午前6時過ぎの御殿場駅前です。こ時間の温度計は2度を示しています」朝の通勤通学時には、ダウンジャケットを着たりマフラーや手袋などを身に着けて寒さをしのぐ人の姿が見られました。（御殿場市内で）「寒いと聞いていたので厚い服を着ましたけど寒いですね」（御殿場市内で）「1度2度と予報が出ていたので、寒かったは寒かった。今季一番の寒さといわれればその通りかなというのは肌で感じた」2か月前にインドネシアから来たという男性。初めて体験する寒さに戸惑っている様子です。（2か月前 インドネシアから）「とても寒いです、初めてですから冬は。とても寒いです、インドネシアは暖かい。冬はないから」一方、浜松市の佐鳴湖は。（カメラマン）「午前7時過ぎの佐鳴湖です。現在の温度は7度を指しています。冷たい風が吹き佐鳴湖は、けさも厳しい寒さです」佐鳴湖周辺は吹き付ける風も冷たく、ニット帽や手袋など防寒対策をして、散歩やランニングする人の姿が…。（犬と散歩する人）Q.寒いですね？「寒いねきょうは。もう冬の感じですね、急に寒くなってきましたね」（散歩する人）「寒いですきょうは。でも空がきれいで気持ちがいい。寒いけど、きれいですよね佐鳴湖」気象台によりますと、あす20日も、各地で冷え込みが強くなる見込みだということです。