Bowers & Wilkinsは、東京・六本木のISETAN SALONE 1階のインテリアラウンジにて、スピーカー「803 D4」やワイヤレスヘッドフォンなどを体験できる期間限定ポップアップストアを実施する。会期は11月19日～2026年1月20日まで。営業時間は午前11時～午後8時。

B&Wと、ドイツの高級家具ブランド・ROLF BENZ(ロルフベンツ)がインテリアとオーディオのコーディネートを提案するポップアップストア。スピーカーの最上級シリーズである「800 Series Diamond」から「803 D4」をピックアップして展示する。

さらに、マランツのハイエンド・コンポーネント「10シリーズ」と組み合わせたステレオシステムでのデモンストレーションを体験できる。

日本国内1,000組限定のプレミアムなブックシェルフ・スピーカー「707 Prestige Edition」に、マランツのネットワークCDレシーバー「M-CR612」を組み合わせたコンパクトなシステムや、最新ワイヤレススピーカー「Zeppelin Pro Edition」、Dolby Atmos対応サウンドバー「Panorama 3」も試聴できる。

ワイヤレスヘッドフォンの新作「Px8 S2」、「Px7 S3」を始め、「Px8」、「Px7 S2e」の全色も用意。音質とフィット感、ラグジュアリーなデザイン、豊富なカラーバリエーションを実際に身に着けて確認できる。完全ワイヤレス・ノイズキャンセリング・イヤフォン「Pi8」、「Pi6」も用意する。

さらに、10年にわたってパートナーシップを結ぶMcLarenとのコラボレーション製品「Px8 S2 McLaren Edition」、「Pi8 McLaren Edition」、「Zeppelin McLaren Edition」も取り揃える。

ROLF BENZからは、エレガントかつ機能的なソファ「MERA」やどんな居住空間にもフィットするというコンパクトなアームチェア「562」などをコーディネート。「Bowers & Wilkins製品が奏でる上質な音楽と共に、その優れた快適性をご体感いただける」という。