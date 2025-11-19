77歳・柏木由紀子、ブラウンカラーを取り入れた“シニアファッション”を紹介「いつもながらハイセンス」「本当にお綺麗」
俳優の柏木由紀子（77）が19日、自身のインスタグラムを更新。秋冬にぴったりなブラウンカラーを取り入れた“シニアファッション”を紹介した。
【写真】「上品でとても似合っています」柏木由紀子が着こなすブラウンカラーコーデ
柏木は「@acka_officialさんのチェックのジャケット。いつもとは違うシルエットに挑戦してみました」とコメントし、ダークカラーのチェックが印象的なジャケットをまとった姿をアップした。
ブラウン系のジャケットにバッグとブーツ、黒のボトムスに、ゴールドのアクセサリーを合わせて、モダンで温かみのあるスタイリングとなっている。
続けて「新しいものに袖を通す小さな勇気は 新しい毎日をフレッシュに過ごすための原動力になる気がします 軽くてあたたかくて、コートのようにも ジャケットのようにも、活躍しそうです。バッグは@michinoparisこの秋のブラウンはショコラの気分です」とコーディネートで組み合わせたアイテムを紹介し、ブラウンカラーをスタイリッシュに取り入れた“秋冬コーデ”を披露した。
この投稿には「いつもながらハイセンスなファッションコーデ最高ですね」「ファッションもそうですが、アクセサリーたくさん付けてても上品でとても似合っています」「本当にお綺麗です 40代のモデルさんみたい」「とっても素敵ですね!!」などと、コーディネートを絶賛するコメントが寄せられている。
【写真】「上品でとても似合っています」柏木由紀子が着こなすブラウンカラーコーデ
柏木は「@acka_officialさんのチェックのジャケット。いつもとは違うシルエットに挑戦してみました」とコメントし、ダークカラーのチェックが印象的なジャケットをまとった姿をアップした。
ブラウン系のジャケットにバッグとブーツ、黒のボトムスに、ゴールドのアクセサリーを合わせて、モダンで温かみのあるスタイリングとなっている。
この投稿には「いつもながらハイセンスなファッションコーデ最高ですね」「ファッションもそうですが、アクセサリーたくさん付けてても上品でとても似合っています」「本当にお綺麗です 40代のモデルさんみたい」「とっても素敵ですね!!」などと、コーディネートを絶賛するコメントが寄せられている。