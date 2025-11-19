Ç¾½Ð·ì¤Ç3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¡¦ÎÅÍÜÃæ¤ÎÀ¶¸¶æÆ¡Ê32¡Ë¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¤Î¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡Ç¾½Ð·ì¤Ç3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±ÎÅÍÜÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦À¶¸¶æÆ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¼Ì¤ë¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¤ä¾å¿ùÉ¢Ê¿¤é¤È¤Î¼Ì¿¿
¡¡2013Ç¯¤«¤é¡¢ÃËÀ¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMEN'S NON-NO¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿À¶¸¶¡£¤½¤ó¤Ê³èÌö¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢2020Ç¯6·î¡¢´¶À÷À¿´ÆâËì±ê¤Ë¤è¤ëÇ¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤«¤é¤ª¤è¤½2Ç¯8¥«·î¸å¤È¤Ê¤ë¡¢2023Ç¯2·î¡¢À¶¸¶¤ÏInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö3²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë´õË¾¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÎÅÍÜÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿Í§¿Í¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê28¡Ë¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡Ê33¡Ë¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯11·î19Æü¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¶¦¤Ë¡ØMEN'S NON-NO¡Ù¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±óÆ£»ËÌé¡Ê30¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë