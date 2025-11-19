元プロ野球選手で野球解説者やタレントとして活動する元木大介（53）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“激ヤセ”した事によって、服のサイズが変化してきている現状を明かし、心配の声が寄せられている。

【映像】20kg減・元木大介の“激ヤセ”ビフォーアフター

元木は、2025年4月、「元木大介、激ヤセの真相。全盛期から体重20kg減…一体なぜ激痩せしたのか？」というタイトルで動画を投稿。「食事面も色んな料理を食べて、偏ってもないし好きなもの食べてるし、ただ量は減りました。で、お酒を抜いた。心配をおかけしたかも分かんないですけど、健康で頑張ってやってますし、無理したダイエットでもない」と、体重は減っても、健康であることを明かしていた。

“激ヤセ”で日常が変化

11月18日の更新では、激痩せしたことによって変化した、日常について語っている。

「俺は今まで服のサイズはXLだった、上が合えば下が合わないとか今サイズはMになってきた。このパンツはS。Mはいたらぶっかぶかだったの。そのうちXSになるよ、なくなっちゃうよ、俺の体。」

この動画にファンからは、「頬コケてますやん…」「激痩せしている元木さん心配です」「顔の肉が落ちやすいのか一気に変わった印象はある」など、元木を心配するコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）